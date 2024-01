¡Respalda a Pamela Franco! Rebeca Escribens lanzó duras críticas contra Christian Domínguez por su infidelidad

Rebeca Escribens comentó sobre el último escándalo de Christian Domínguez con la peruana Mary Moncada, donde fueron vistos en situaciones íntimas dentro de su vehículo y en público. La presentadora de 'América Espectáculos' expresó su pesar por la situación y deseó que Pamela Franco esté en paz y tenga la fortaleza para sobrellevar esta traición. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Rebeca Escribens explota contra Christian Domínguez

La conductora de América Espectáculos expresó su indignación por la reciente infidelidad del cantante Christian Domínguez a su pareja Pamela Franco. Recordemos que el conductor de 'América Hoy' fue ampayado con Mary Moncada en situaciones íntimas dentro de su camioneta. Incluso, estaban ubicados en una zona pública mientras las cámaras de Magaly Medina captaron el preciso instante de la infidelidad.

"Pamela Franco es una mujer de carácter y en alguna oportunidad yo he escuchado declaraciones donde dice que no perdonaría ni un pedacito de infidelidad. Lo cierto es que haz fama y échate a la cama. Si el auto se mueve, mira, una mujer grande sabe perfectamente en qué momento su peor es nada va a caer y más aún cuando la señorita involucrada sale de frente a declarar", dijo.

Cuestionó a Mary Moncada

En este sentido, Rebeca también criticó a la mujer involucrada en el escándalo por aparecer en el programa 'Magaly TV La Firme' para hacer declaraciones y revelar detalles sobre su relación no oficial con Domínguez.

"Innecesario, en tono de burla... Si hace algún tipo de daño es la persona que decide hacerlo, los demás son víctimas o victimarios, uno es responsable de las acciones que hace", sostuco la presentadora de televisión criticando a Mary Moncada.

Christian Domínguez fue sorprendido siendo infiel, a pesar de los elogios que había recibido anteriormente por su familia con Pamela Franco y su hija pequeña. Rebeca expresó su pesar por la destrucción de una familia debido a una infidelidad. Incluso, hizo un hincapié en las malas decisiones que toman las personas, pues terminan perjudicando a seres queridos.

"Qué pena realmente tirar a la borda todo lo que se trabaja para construir una familia, no es fácil, regar esa plantita, no es fácil, las decisiones que uno toma día a día son importantes para construir un futuro. Si Pamela decide terminar la relación con Christian, veamos si el lunes aparece o no aparece en 'América Hoy'", acotó bastante indignada la conductora de 'América Hoy' Rebeca Escribens.