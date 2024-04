Revelan conversación de hermano del Dr. Fong con familiares de "Muñequita Milly": "Todo está bien, estable"

¡TODO MAL! En las últimas horas, el nombre del doctor Víctor Fong ha estado en boca de todos. Lamentablemente, no es por alguna proeza médica, sino más bien, por una negligencia en la operación que le realizó a la "Muñequita Milly", la cual derivó en el sensible fallecimiento de la cantante. Ante esto, el programa "Dilo Fuerte" reveló una conversación exclusiva entre Jonatthan Fong, hermano del mencionado galeno, y la familia de la artista, en la cual trataba de tranquilizar a los deudos, informándoles que todo se encontraba bien y prácticamente bajo control. ¡De no creerlo!

Revelan conversación entre hermano de doctor Fong y familiares de "Muñequita Milly"

La muerte de la "Muñequita Milly" ha puesto sobre la mesa, una vez más, el nombre del doctor Fong. Tal como lo denunció hace varios meses Maricielo Effio, la mala praxis y la negligencia del mencionado médico habría terminado con la vida de la "Muñequita Milly", de solo 23 años.

Conforme pasan las horas, más hechos empiezan a salir a la luz y esta vez fue una conversación entre Jonatthan Fong, hermano de Víctor, y los familiares de la "Muñequita Milly". Esto fue difundido en exclusiva en el programa "Dilo Fuerte", conducido por Lady Guillén, y señalaron que los mensajes son de antes de que lleven a la artista nacional a la Clínica Inca de Miraflores.

Lo sorprendente de la conversación es que, Jonatthan Fong, en todo momento aseguró a los familiares de la "Muñequita Milly" que todo marchaba bien. Incluso, señaló que, quirúrgicamente hablando, todo estaba bien y resuelto.

"Yo creo que vamos a ir muy bien porque quirúrgicamente ya está resuelto, funciones vitales estables, todo bien" , señaló en un inicio el hermano del Doctor Fong. Luego, agregó que necesitaría un cuidado especial, dando a entender que podría existir algún tipo de complicación. ¿Pero no que todo iba bien?

"Tiene que ir bien, pero amerita un buen nivel de antibióticos y cuidados especiales", dijo Jhonattan Fong, quien también es médico.

Más detalles

Además, el hermano de Víctor Fong señaló en aquel momento que aún no sería conveniente el insumo de alimentos. Por el contrario, recomendó que la Muñequita Milly empezará con el consumo de líquidos dos días después y también agrego que se encontraba sedada.

"La alimentación en un inicio no, basta que nosotros toquemos el intestino para que no se mueva. Entonces dentro de dos días recién se empezaría con líquidos. Ella ahorita está sedada, tiene que estar sedada para que se le pueda colocar los medicamentos y todo", acotó.

Para finalizar, fue Jonatthan Fong quien dio la recomendación para que la "Muñequita Milly" sea trasladada a una unidad especial, donde podría tener todos los cuidados respectivos.

"Tiene que estar sedada en una unidad especial, que es la unidad de cuidados intermedios. Se le despierta y todo, pero paso a paso, sería muy pronto despertarla en este momento", sentenció.

¿Cuál será la verdad de todo? ¿Por qué hubo un infiltrado en el velorio de la "Muñequita Milly"? Todas estas preguntas las deberá responder Víctor Fong, quien además, deberá acudir a la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica por su aparente negligencia.