Robotina se lució en el Carnaval de Ayacucho: "Soy peruana de corazón, solo me falta el DNI"

La querida 'Robotina', conocida como Karelys Molina, nos dio una sorpresa al sumarse al Carnaval de Ayacucho, mostrando su entusiasmo por nuestras raíces con trajes típicos que dejaron a todos boquiabiertos.

Robotina se siente más peruana que nunca en el Carnaval de Ayacucho

La venezolana Karelys Molina, conocida como 'Robotina', nos sorprendió al unirse con todo al Carnaval de Ayacucho, luciendo trajes típicos y contagiando alegría a ritmo de comparsas. La 'Robotina', que ya lleva varios años en Perú, se sumergió en nuestras tradiciones con un entusiasmo que hizo vibrar a la 'Ciudad de las 33 Iglesias'.

Entre risas y movimientos, 'Robotina' no solo fue espectadora, sino que se lanzó a bailar y cantar junto a las comparsas en la Plaza de Armas. "Fue una experiencia única. Vine para hacer turismo y terminé participando en las comparsas. Los carnavales ayacuchanos son muy lindos", contó emocionada.

Con su característica picardía, la 'Robotina' reveló su profundo cariño por el Perú: "Soy peruana de corazón, solo me falta el DNI". ¡Y eso no es todo! Adelantó que volverá para Semana Santa. "Ya me invitaron y me daré una vuelta", aseguró con alegría.

Mientras tanto, 'Robotina' ha mostrado en sus redes su travesía en el Carnaval de Ayacucho. Se ha lucido mostrando los trajes típicos y cómo ha hecho amigas en la provincia peruana. Sin duda, se muestra muy feliz en esta aventura de tradición cultural peruana, en la que ha formado parte dentro de ella.

¿'Robotina' tendrá nacionalidad peruana?

Aunque lleva tiempo en nuestro país, la 'Robotina' confesó que aún no tiene su DNI, pero está en proceso de obtener su ciudadanía peruana. "Estoy por lo legal, sigo en papeleos, pero pronto será oficial", garantizó.

En temas del corazón, la 'Robotina' nos contó sus preferencias amorosas. "Mis relaciones han sido con peruanos. Me conquistan por su buena sazón y lo bromistas que son. Pero ahora mi corazón no tiene espacio para nadie", confesó entre risas.

Sobre la controversia con 'Robotín', la 'Robotina' aclaró que su nombre legal está en trámites. Aunque ha notado que 'Robotín' realiza shows con un personaje similar al suyo, nada la detiene. "Solo me queda seguir adelante", afirmó con determinación.

Así que, prepárense para más sorpresas de la 'Robotina' en tierras peruanas. Esta vez, conquistó Ayacucho con su alegría y ritmo. ¿Qué más nos tendrá preparado? No te pierdas las próximas noticias de esta venezolana que ya es parte de nuestra tradición.