Rodrigo González le aconseja a Pamela Franco que se haga una prueba de ETS tras ampay de Christian Domínguez

Rodrigo González no tuvo reparos en aconsejar a Pamela Franco luego de que se hiciera público el ampay de Christian Domínguez con otra mujer.

Pues el conductor le recomendó que se realice una examen de ETS, es decir, una prueba de enfermedad de transmisión sexual, esto a causa de la poca o nula lealtad del cantante hacia la madre de su hija.

¡Qué fuerte!

El conductor de 'Amor y fuego' no fue ajeno al reciente ampay de Christian Domínguez con otra mujer donde el cantante al parecer habría tenido intimidad con la rubia tentación en su camioneta.

Es por ello que el conductor dejó entrever que si el cantante no se puso protección al momento de la intimidad lo más recomendable es que Pamela se realice una examen de ETS.

Pues como se sabe, está no es la primera vez en la que Christian es ampayado con otra persona que no es su mujer ya que la vida amorosa del artista ha estado sujeta a ampay tras ampay.

"Christian Domínguez trabaja en GV Producciones, 'Ge ve, ojalá que se lo haya puesto en esa camioneta, porque sino Pamela lo primero que va a tener que hacerse es un examen de ETS", dijo 'Peluchín'.

Hasta el momento el conductor no se ha pronunciado por esta metida de pata, sin embargo, Pamela Franco se ha dejado ver en redes tranquila y realizando algunos bailes.

Cómo muchos dicen la cantante estaría llevando la procesión por dentro para seguir enfocándose en su proyectos personales ya que actualmente viene conduciendo un programa de emprendimiento junto a Alejandra Baigorria.

¿Pamela perdonaría a Christian?

El notición que tiene a todos hablando. La cosa está que arde entre Pamela Franco y Christian Domínguez. ¿Se acuerdan cuando Pamela dijo que todos estaban esperando que Christian la engañara? Pues, acaba de pasar.

En julio del 2023, se encendieron los rumores de una posible infidelidad de Christian Domínguez a Pamela Franco. Metiche encendió estas alarmas, pero luego se rectificó y afirmó que no tenía pruebas de lo sucedido.

En medio de esta situación, Pamela Franco fue a "América Hoy" junto a Domínguez y señaló que siempre la gente estaba pendiente a que el padre de su hija le fuera infiel. Además, afirmó que a nadie le importa cómo ella se siente.

"Esto no es de ahorita, desde que estoy con Christian estoy siempre en el ojo de la tormenta, sino son los tres años, que ya pasados, son los cuatro años. Definitivamente, todos los programas de espectáculos están esperando que Christian me engañe, es la verdad porque les da contenido, porque a nadie le importa lo que yo sienta o lo que mi familia sienta", mencionó Pamela.

En el mismo programa, Pamela reveló qué haría si Domínguez la llegara a engañar. La cantante señaló que sí perdonaría al cantante. Sin embargo, no continuaría con él como pareja.

Pero eso no es todo, en otra entrevista con un medio local, Pamela fue directa sobre una posible infidelidad: "Si me llega a pasar, sí la perdonaría. Lo haría porque él es el padre de mi hija y siempre lo será, pero no seguiría con él como pareja. Quien te engaña, no te quiere".