¡Rompe su silencio! Dr. Fong envía condolencias por la muerte de la 'Muñequita Milly': "Lamento su partida"

El conocido doctor Víctor Barriga Fong ha decidido romper su silencio tras la muerte de la querida Muñequita Milly. A través de sus redes sociales, envió sus condolencias a la familia y seguidores de la talentosa cantante.

El cirujano plástico, el Dr. Víctor Barriga Fong, ha decidido romper su silencio y expresar su pesar ante la trágica pérdida de la querida 'Muñequita Milly'.

A través de sus redes sociales, envió un mensaje lleno de condolencias para la familia y seguidores de la talentosa cantante. En sus propias palabras, dijo: "Lamento profundamente la partida de Flor Sheiza Quispe Sucapuca, conocida como 'Muñequita Milly'. Reitero mis condolencias a toda su familia, amigos y seguidores en este momento de intenso dolor".

Este gesto del Dr. Fong llega en un momento de profundo pesar para todos los que amaban y admiraban a la 'Muñequita Milly'. Además de expresar su dolor, el doctor también aseguró que está colaborando activamente con las autoridades en las investigaciones relacionadas con la trágica muerte de la cantante.

En sus propias palabras, afirmó: "Quiero comunicar que estoy colaborando activamente con todas las autoridades en las investigaciones que han iniciado para esclarecer los hechos".

La muerte de la 'Muñequita Milly' ha conmocionado a toda la industria del entretenimiento, y el Dr. Fong no ha sido ajeno a esta conmoción. Su mensaje de condolencia y colaboración en las investigaciones reflejan su actitud que intenta conciliar con la familia y el público simpatizantes con la cantante. Además, deja claro su predisposición a contribuir con la justicia.

Experiencias de mala praxis del Dr. Fong

En medio de las investigaciones y la conmoción, surgen revelaciones sobre experiencias pasadas con el Dr. Fong. En el programa "América Hoy", Edson Dávila compartió su experiencia personal con el cirujano plástico, destacando que él y su hermana se sometieron a cirugías estéticas con el médico.

Dávila reveló: "Hace tres años tú haces al doctor Fong muy famoso. Yo llegué al doctor Fong en 2020 para hacerme una limpieza facial. Él me escribe. Yo voy, converso con él y me dice si no me gustaría hacerme alguna cosita por canje, por publicidad. Yo era bailarín, tenía algunos rollitos y a los tres días ya estaba operado".

"Pasé por riesgo quirúrgico, pero me operé en el consultorio del doctor en Pershing. A mí nunca me sedó por completo, fue ambulatorio, fue lipo localizada, no tuve médico anestesiólogo", continuó contando. Además, compartió que su hermana no quedó completamente satisfecha con los resultados de su abdominoplastía realizada por el Dr. Fong.

Estas revelaciones arrojan luz sobre las prácticas y experiencias pasadas relacionadas con el Dr. Fong, quien ha estado bajo el ojo público debido a denuncias previas por mala praxis. Actrices como Maricielo Effio y modelos como Sheyla Rojas y Cinthia Vigil también han señalado al cirujano plástico por intervenciones estéticas que no resultaron como esperaban.

La trágica muerte de la 'Muñequita Milly' ha dejado un vacío en la industria del entretenimiento peruano, pero también ha abierto un debate sobre la seguridad y la ética en la práctica de la cirugía estética. Mientras tanto, el Dr. Fong enfrenta la mirada pública y las denuncias por presuntas negligencias en sus procedimientos.

En conclusión, el mensaje del Dr. Fong refleja un intento de asumir la responsabilidad y mostrar empatía en medio de la tragedia. Sin embargo, las revelaciones sobre experiencias pasadas plantean interrogantes sobre la conducta y la ética profesional del cirujano plástico.