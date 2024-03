¡Rompió su silencio! Gisela Valcárcel se defiende tras críticas de Magaly Medina por robo de su celular

Gisela Valcárcel comentó sobre el incidente de robo de su celular en una calle de San Isidro y expresó su pesar por las críticas que recibió después de compartirlo en redes sociales. En particular, Magaly Medina cuestionó a Valcárcel por quejarse públicamente sobre lo ocurrido.

En ese sentido, la 'Urraca' sostuvo que los robos suceden a diario, en respuesta a las primeras declaraciones de Gisela Valcárcel en sus redes sociales sobre el robo que sufrió. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Gisela Valcárcel lamentó las críticas en redes

Luego de sufrir un robo en San Isidro, la productora Gisela Valcárcel utilizó sus redes para expresar su indignación sobre este hecho. Por tal motivo, Magaly Medina criticó a la 'Señito', pues los robos suceden a diario en todos los distritos. "Se la pasó reclamando... (Cristobal) Colón, porque te pasó a ti acabas de descubrir que la seguridad ciudadana en este país no funciona, es terrible. Todos los días lo vemos, ¿No ves los noticieros?", dijo la popular 'urraca' en su programa de espectáculos.

No obstante, la ex presentadora de televisión subrayó que no estaba lamentándose, sino que su intención era destacar la problemática de la inseguridad ciudadana. "Mucha gente podrá decir, igual puede pedir otro. Yo no me he quejado, yo lo que he hecho es exponer para que la gente y las autoridades vean, así como me han asaltado a mí, roban más de 4 mil celulares al día", sostuvo.

Sin embargo, Gisela Valcárcel admite que cometió un error al contestar el teléfono en la calle, pero considera aún más preocupante tener que aceptar la falta de seguridad en las calles para realizar una simple llamada telefónica. "Me pudo pasar un accidente, esa vereda no es tan ancha como se ve, la moto se sube a la vereda (...) Cometí un error al sacarlo, pero lo lamentable es admitir que es un "error" tener un celular y sacarlo en la calle", manifestó.

Identifican al ladrón del celular robado

Según los registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), el vehículo que se usó para el robo está registrado a nombre de Julio César Sarmiento Iriarte, un ciudadano extranjero con Permiso Temporal de Permanencia, quien no posee licencia de conducir. A pesar de la ausencia de licencia, la motocicleta de Sarmiento Iriarte ha acumulado dos infracciones de tránsito.

El equipo de 'Ocurre Ahora' se dirigió al área del sector 6, grupo 5 de Villa El Salvador, donde se ubicaba la dirección registrada del propietario de la motocicleta. Una residente del lugar informó que Julio César Sarmiento Iriarte fue inquilino suyo y que solo residió en su propiedad durante un periodo de tres meses.

La mujer proporcionó detalles sobre las características físicas de Sarmiento Iriarte, las cuales concuerdan con la descripción dada por Gisela Valcárcel en su reporte a la Policía: "Él es de Venezuela, es alto, moreno y agarrado. Es corpulento".