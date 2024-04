Rosángela Espinoza furiosa tras lucir con cejas disparejas: "La maquilladora está despedida"

Rosángela Espinoza al parecer le habría incomodado un pequeño detalle en su rostro que todo el mundo percibió en uno de los programas de "Esto es guerra'.

Y es que la modelo apareció con las cejas disparejas que inicialmente fueron criticadas por Magaly Medina y luego por Rodrigo González ambos notaron este evidente detalle que sacó más de una carcajada.

Molesta con su maquilladora

Rosángela Espinoza no fue ajena a las recientes críticas de su rostro y es que en uno de los programas de competencia de "Esto es guerra" la modelo Lucía unas cejas totalmente disparejas provocando las risas en diversos canales de televisión.

Uno de los críticos fue Rodrigo González quien no pasó desapercibido este detalle y no dudó en criticar a la modelo.

"No se sabe si está mirando a la Soifer o a Johanna. Rosángela no te dijeron que después de hacerte el tratamiento no te podrías echar por 4 horas", dijo 'Peluchin' entre risas.

Cejas chuecas de Rosángela

De la misma manera Magaly Medina se dio cuenta de las cejas de la influencer y le aconsejó que si se va a hacer algún tratamiento compruebe que sea el adecuado para su rostro para que no pase estos roches a nivel nacional.

Sin embargo, quien no se quedó callada fue la modelo quien aprovechó la publicación de 'Peluchín' para al parecer arremeter en contra de su maquilladora.

"Yo no soy de maquillarme mucho y menos delinearme las cejas porque mis cejas son pobladas, que risa", dijo inicialmente la influencer defendiéndose de las burlas.

Asimismo, al parecer lanzó una fuerte advertencia contra la persona que la maquilló quien al parecer le hizo pasar un roche en dos programas de espectáculos.

"Toca reírse la maquilladora está despedida. Bromita", finalizó diciendo la modelo.

Diversos usuarios le dieron la razón al conductor de espectáculos y a la popular "Urraca" por sus atinados comentarios.

"No se queda más risa si sus cejas o los comentarios de Rodrigo", "Se puso el botox en Mercurio retrógrado", "le pusieron mal el botox", "Eso preocupa que esas tiene parálisis facial", "Le salió mal el canje", "me he reído como para toda la semana", fueron los comentarios de cibernautas en redes.

Micheille Soifer advierte a Rosángela Espinoza: "No me hagas hablar de tus famosos viajecitos"

Micheille Soifer se la tiene jurada a Rosángela Espinoza, pues en la última emisión de 'Esto es Guerra' ambas competidoras se fueron de boca a causa de un reclamo de los Combatientes.

Todo empezó cuando Micheille Soifer le reclamó a Rosángela la lesión que tiene en el hombro, aseverando que a pesar de tener ese mal que la aqueja hace poco se lució de viaje por semana santa.

Esto despertó el enojo de Rosángela quien justificó sus viajes afirmando que ella es libre de darse los gustos que desee con su plata y recalcó que es una mujer joven que no tiene que pedirle permiso a nadie.

"Puedo viajar tranquilamente puedo ir a Miami a Los Ángeles tranquilamente y no tiene nada que ver el que quiere puede así que yo en mi condición puedo competir", dijo la modelo.

"A mí nadie me tiene que decir si me voy de viaje o no me voy con mi plata y punto yo soy una mujer independiente que se esfuerza y que se saque el ancho y que me pago mis viajes porque la vida es una sola. No te metas con mis viajes porque es lo que a mí me gusta yo no me meto con tu canto porque tú ya sabes lo que va a pasar", arremetió la 'Chica Selfie'.

Este fuerte comentario sacó de sus casillas a Micheille quien ni corta ni perezosa lanzó una fuerte advertencia a la modelo dejándola muda.

"Rosángela no me hagas hablar de tus famosos viajecitos, no me hagas hablar", dijo la artista bastante incómoda por el comentario de su rival.