Ruby Palomino confesó que reprimió sus emociones para apoyar a Lita Pezo: "Duele la indiferencia"

La cantante peruana Ruby Palomino expresó su desilusión por la falta de respaldo recibido de parte de entidades gubernamentales después de su participación en la Competencia Folclórica de Viña del Mar 2024. Durante una entrevista para un medio local, la exconcursante del festival chileno resaltó que, aunque fue recibida con entusiasmo por el público, se sintió ignorada por los ministerios de Cultura y de la Mujer al regresar a Lima, en contraste con la atención brindada a su compañera Lita Pezo, quien llegó a la final en la Competencia Internacional. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Ruby Palomino confiesa cómo se sintió tras la competencia

A pesar de sus sentimientos, la cantante de "Canción para un planeta triste" mencionó que tuvo que dejar de lado sus emociones para continuar respaldando a Lita Pezo como representante de Perú, ya que considera fundamental que todos estén unidos. "Yo he tenido que congelar un ratito mis emociones para apoyar a Lita y seguir apoyando a nuestro país, y lo he hecho hasta el final. He estado ahí con la bandera arriba, pero es triste venir a la casa y que te digan: ¿Había otra participante?", indicó la cantante.

"Duele la indiferencia de la gente de tu propia casa", acotó en referencia a los ministerios de Cultura y de la Mujer, resaltando que solo se han enfocado en la participación de Lita Pezo, y no en ambas figuras como representantes peruanas. "¿El ministerio de la Cultura se dará cuenta que yo fui con cultura, o el ministerio de la Mujer?", preguntó bastante indignada. "Yo no me quejo del público, ellos han estado conmigo, no han hecho diferencias", acotó.

Agradecida con el público

La cantante peruana expresó su desilusión, pero también su determinación para seguir adelante, ya que el público le ha mostrado su apoyo constante. Durante su actuación en Viña del Mar, destacó que la Quinta Vergara vibró y aplaudió su canción "Canción para un planeta triste".

"Los artistas nos debemos al público más que al jurado", acotó."Fui con una canción que representa nuestro folclore. El mensaje es muy fuerte. (...) Yo canté y bailé. Fue algo que no ha hecho ningún otro concursante. Tuve que hacerlo porque el folclore de nuestra tierra es con baile y yo no voy a venir a cambiarlo para concentrarme en el canto. No tendría congruencia", dijo la artista, señalando que la emoción y el grito del público le hizo sentir ganadora.