Ruby Palomino inconforme con la final de Viña del Mar 2024: "Lita fue la mejor, nos robaron"

La popular cantante Ruby Palomino se suma al grupo de voces peruanas consternadas por lo que perciben como un posible robo en la final del Festival Internacional de Viña del Mar 2024. En dicho evento, la destacada artista Lita Pezo, a pesar de haber recibido la mayor cantidad de votos tanto del jurado virtual como del público, no logró llevarse la Gaviota de Plata. En ese sentido, todos los seguidores en redes sociales también expresaron su rechazo frente a este resultado, ya que Lita Pezo fue una de las artistas que obtuvo el puntaje más alto en anteriores galas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Ruby Palomino inconforme con resultados de Viña del Mar 2024

Ruby Palomino expresó su solidaridad con Lita Pezo y compartió sus propias experiencias en el certamen, señalando las dificultades que enfrentó desde el inicio. "A mí me pusieron la soga al cuello desde el principio, dije que era porque el jurado no entendía el tipo de género que hago que es fusión", manifestó la artista para un medio local, señalando las posibles barreras de comprensión del jurado hacia ciertos estilos musicales.

Palomino compartió su frustración ante la aparente falta de reconocimiento por parte del jurado, incluso después de cambiar su estrategia en la segunda presentación. "En mi segunda participación, cambio de estrategia, porque la primera canté y bailé que nadie lo hace, hago eso y recibo la misma nota", reveló la cantante, destacando las dificultades que enfrentan algunos artistas para ser comprendidos y evaluados en el contexto del festival

La frustración expresada por Ruby Palomino no solo representa su propia vivencia, sino también la opinión compartida por muchos peruanos. "No nos dicen que hay tres jurados incógnitos, de los ocho, cinco se ven en pantalla y eso se promedia con el voto del público, pero no sé. Creo que todos los participantes se han acercado al camerino de Lita para abrazarla y tomarse una foto con ella, porque fue la más votada por el jurado y el público", afirmó Palomino, enfatizando la unidad y apoyo de los artistas peruanos hacia Lita Pezo.

Daniela Darcourt expresó su desacuerdo

Se unió a las críticas la cantante de salsa Daniela Darcourt, quien comenzó una transmisión interpretando su nueva canción, "Se siente bien", que precisamente fue lanzada la noche del jueves 29 de febrero. Después de terminar la canción, la artista afirmó haberse comunicado con Lita Pezo minutos después de enterarse de los resultados del concurso musical. Darcourt expresó su pesar por no poder celebrar "por partida doble", haciendo referencia tanto al lanzamiento de su nueva canción como a la entrega de la Gaviota de Plata a Lita Pezo.

"En mi próximo concierto voy a llevar a Lita y yo le voy a hacer coros. (...) Una se mata haciendo música nueva y no es fácil. Pero con ustedes aquí apoyándonos todo se hace más bonito. Nos regalan fuerza, energía y vitalidad para que eso suceda", opinó. "No me gustó para nada lo que pasó con Lita, pero así es la vida y hay que seguir avanzando", agregó.