¡Saca las garras! Edith Tapia defiende a su hijo Guty Carrera tras críticas en "La Casa de los Famosos"

Edith Tapia ha salido en apoyo de su hijo Guty Carrera, quien no está siendo bien recibido en el programa de televisión mexicano 'La Casa de los Famosos'. La exmodelo ha expresado su firmeza y ha pedido respeto para su hijo, respondiendo a las críticas del influencer y experto en concursos de belleza de Puerto Rico, Félix Arroyo, quien atacó al popular 'Potro'. Recordemos que Guty Carrera viene recibiendo diversas críticas por parte de los participantes del reality de convivencia y de los usuarios en redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Guty Carrera recibe críticas

Se ha informado que Félix Arroyo fue a las afueras del estudio de Telemundo, donde se encuentra Guty Carrera participando en el reality, y optó por dirigirle una serie de insultos como muestra de su descontento. "Te quiero decir que a ti Puerto Rico no te quiere, Puerto Rico no te conoce, no seas tan traicionero, hijo de su put..., respete para que te respeten", fueron sus palabras.

Es importante destacar que después de la entrevista de Brenda Zambrano en el podcast 'Un tal Alfredo', la reputación de Guty Carrea ha ido en declive debido a cómo trató a su ex pareja. No obstante, luego de la ola de críticas que ha recibido el 'Potro', la madre del Guty Carrera decidió hablar al respecto y respaldando a su hijo. Cabe resaltar que Brenda Zambrano, expareja de Guty, también reveló que ella no tenía una buena relación con Edith Tapia.

Edith Tapia respalda a su hijo

La respuesta rápida de Edith Tapia se produjo cuando ella emitió una publicación contundente en sus redes sociales. A raíz de las diversas críticas que ha recibido su hijo, la popular Edith Tapia decidió respaldarlo. Cabe resaltar que ahora mismo el 'Potro' es uno de los menos favoritos dentro del reality de convivencia, más aún luego de las revelaciones de su expareja Brenda Zambrano.

"Esta reacción malcriada se origina por los saludos que Guty Carrera envió a Puerto Rico dentro de LCDLF4. El caballero Félix Arroyo no sabe el significado de la palabra respeto. Habla de respeto, pero no lo demuestra mediante amenaza e insultos que también me incluyen. Vergüenza ajena de cómo defiende a la bella isla del encanto del "terrible ataque" por medio del saludo cordial a Puerto Rico por parte de Guty. El fanatismo ciega, entorpece y embrutece", escribió indignada en sus redes sociales.

En el popular reality "La Casa de los Famosos", Guty Carrera no está ganando mucha simpatía entre los espectadores, en marcado contraste con el éxito de Nicola Porcella. A pesar de ser llamado "Potro", Guty sigue teniendo conflictos con sus compañeros e incluso en las redes sociales es criticado por su falta de carisma.