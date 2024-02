¡Salió asustado del set! Chiquiwilo y Farik Grippa fueron sorprendidos por fuerte temblor

Chiquiwilo es el querido locutor de Radio La Kalle, pero también cuenta su propio canal de YouTube donde entrevista a reconocidas figuras públicas. En una entrevista con Farik Grippa, el youtuber salió casi corriendo del set tras un fuerte temblor.

¡El temblor los agarró fríos!

Farik Grippa se encontraba hablando de sus seguidores y el cariño que viene recibiendo de ellos, cuando empezó a temblar. "Uy, temblor, haber sigue...", dice Farik y Chiquiwilo comenta que esta fuertecito mientras se agarra del sillón un poco asustado.

Mientras que el cantante comentaba que se tenían que tranquilizar y guardaba la calma, Chiquiwilo se levantó de inmediato. El entrevistador se asustó mucho más mientras incrementaba el movimiento y salió del set.

Luego de que pasó el fuerte temblor, Chiquiwilo tomó asiento nuevamente en el set junto a Farik Grippa. El cantante le bromeo al entrevistador: "Chiquieilo sin chiquiwilo, se le hizo chiquiwilo, lo vi ahorita. El terno se le puso blanco. Lo peor que le he visto buscando la ecuanimidad como entrevistador de no cag*rla y no salirse del contexto, pero temblaba ra ra y se le hacía así".

En eso el entrevistador, aún recomponiéndose sentado del fuerte sismo, agrega: "Se me arrugó todo" (risas). Luego, comentaron que debido al fuerte movimiento parecía ser un terremoto, en vez de un leve sismo.

¡La reacción de los usuarios!

El sismo ocurrido en plena entrevista de Chiquiwilo fue el pasado 15 de febrero en Huaral, Lima con una intensidad de 5.4. Muchos usuarios estuvieron viendo el video del youtuber con Farik Grippa y dejaron divertidos comentarios.

"Vengo por ver la reacción de Chiquiwilo en pleno temblor", "Chiquiwilo, papi que fue con el temblor jajajaja, los de villa no abandonamos el barco, chiqui...", fueron algunos de los comentarios.

Más de Farik Grippa

El cantante Farik Grippa es un reconocido artista peruano que tuvo que hacer una pausa musical por casi un año. Es conocido por sus canciones de salsa como 'Somos Dos', 'Ya No Soy el Mismo de Antes', 'Háblame de Ti', 'Hipocresía', 'A Ella', 'Peligro de Extinción' y muchos más. Ha hecho gozar con su música a miles de peruanos y ahora, viene por más en este año.

Al final, el cantante peruano se encomienda a Dios y anuncia que este nuevo año 2024 estarán resurgiendo en su carrera musical. Además, espera que muy pronto puedan disfrutar de su nueva producción: "Espere mucho tiempo para regalarles algo tan increíble. Los tiempos de Dios son perfectos. Estamos IMPARABLES"