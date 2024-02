"Saludos para mi tocayo": Así fue el momento en que Christian Cueva saludó en vivo a Christian Domínguez

Pamela Franco viene causando revuelo desde que Pamela López la señaló como la tercera en discordia en su relación con Christian Cueva. Más aún, cuando la cantante terminó confesando que en efecto había tenido un romance con el futbolista en el 2018. Ante ello, un popular clip ha sido recordado por los internautas en donde Christian Cueva había sido entrevistado en un enlace en vivo por el programa y aprovechó en saludos a Domínguez. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Christian Cueva y Christian Domínguez en "América Hoy"

La cantante confirmó en 'Mande quien Mande' que había sido la amante del deportista, vínculo que terminó en el 2019, cuando conoció a Christian Domínguez. Sin embargo, todo no quedó ahí, pues Pamela Franco reveló que cuando inició una relación con el cumbiambero, éste empezó a recibir amenazas de parte del entorno de Christian Cueva. En otras palabras, ella reveló detalles que la prensa desconocía sobre su tormentosa relación con el futbolista luego de haber terminado.

Cueva sacándole cacha a Domínguez en vivo!

Faltó que le diga herrrmaanoo...#AmericaHoy pic.twitter.com/WpndMIugg7 — Pajita (@MeDicenPajita) February 13, 2024

Ante ello, este martes 13 de febrero, las conductoras de 'América Hoy' recordaron la vez que Christian Domínguez y Christian Cueva tuvieron una interacción en el programa durante una videollamada realizada el 26 de abril de 2022. En esta comunicación transmitida por 'América Hoy', Christian Cueva apareció saludando a los presentadores, incluido al cantante de cumbia, indicando aparentemente una relación amistosa entre ambos. Ethel Pozo, presentadora del programa, expresó su incredulidad ante las afirmaciones de que Cueva podría haber amenazado a Domínguez, pues, según ellas, veía un comportamiento natural y amigable entre ellos.

"Acá estamos para compartir con ustedes, ya que hace mucho tiempo yo no hablo con la prensa en general. Saludos para mi tocayo también, un abrazo muy grande", se le escucha decir a Christian Cueva durante el enlace a lo que Christian Domínguez no atinó a responder más sobre el tema, pues solo lanzó un breve mensaje. "Gente musculosa", se le escucha decir.

Cueva se pronuncia en sus redes sociales

Luego de haber estado en el ojo de la tormenta y de que se revelara su infidelidad con Pamela Franco, el futbolista Christian Cueva se pronunció en sus redes sociales. Él reconoció el error que cometió y dejó en claro que está desligado de la cantante de cumbia actualmente. Además, aprovechó en pedirle perdón a su esposa y a sus hijos por todo el daño causado. Recordemos que en las últimas semanas muchos rumores estaban circulando al respecto. Ahora, luego de que Pamela Franco haya sido entrevistada en Mande Quien Mande, su amorío con Christian Cueva su confirmó.

Comunicado de Christian Cueva

"No reconozco mi vinculación con la señora Franco como una relación, sino como una vinculación indebida, errónea, equivocada, perjudicial, que justamente dejamos porque no era correcta y podía dañar mi relación con quien aún no era mi esposa, pero a quien ya me unía el amor. Si bien, hace cinco años cortamos contacto, cometí la tontería de hablar con ella nuevamente, una sola vez, a partir de una llamada tripartita. Estos hechos son conocidos y aunque no trascendieron de una corta llamada, abrieron heridas profundas en mi familia, que lamento y quisiera poder sanar", agregó.