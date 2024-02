¿Samahara Lobatón confirmó reconciliación de Melissa Klug?: "Jesús Barco es el futuro esposo de mi mamá"

La reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco sería algo inevitable. Esta mañana, Samahara Lobatón se presentó en el programa 'América Hoy' y se refirió al tema, deslizando que su madre y el pelotero se habrían dado otra oportunidad en el amor. La hija de la 'Blanca de Chucuito' tuvo buenas palabras para el futbolista del Boys, pues señaló que él sería el futuro esposo de Melissa Klug. En ese sentido, estaría confirmando que se ha retomado la relación entre su madre y el pelotero. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Samahara Lobatón confirmaría la reconciliación de Melissa Klug

La polémica influencer Samahara Lobatón estuvo en el set de América Hoy y reveló detalles sobre la posible reconciliación de su madre con Jesús Barco. En ese sentido, elogio al pelotero, pues lo señaló como el futuro esposo de su madre. "Yo quiero muchísimo a Jesús, es una persona muy importante para mí, para mi hija, ella lo adora. Mi hija lo ve como su papá, su abuelo, se desvive por Jesús. Es un excelente papá y super amigo. Ellos son las únicas personas que pueden responder sobre el tema", dijo.

En ese sentido, dejó en claro que Jesús Barco sigue siendo el prometido de su madre, quien hace unos meses dio a luz a su última hija. "Jesús, más que ser el novio de mi mamá o su futuro esposo, es para nosotras una persona muy importante. Ellos están comprometidos hace años.", acotó. Esto sorprendió a Ethel Pozo, quien hizo hincapié en la reconciliación, pues muchos rumores señalan que es cuestión de tiempo para que ambos retomen su relación.

¿Qué dijo la 'Blanca de Chucuito'?

Melissa Klug también se refirió al tema de la reconciliación, ya que Jesús Barco fue captado ingresando al hogar de su expareja con globos el pasado 14 de febrero. Ante ello, sonaron las alarmas de una posible reconciliación entre ambos. No obstante, la 'Blance de Chucuito' decidió aclarar las cosas entorno a este tema. Y es que en un mensaje a través de WhatsApp, Melissa Klug explicó que el futbolista se quedó en su casa hasta el día siguiente debido a una intervención quirúrgica que tuvo que realizar.

"Por si acaso ayer me operaron de emergencia y obviamente tenía él que estar con su hija, ya después hablen lo que deseen, estoy mal ahorita. No me han podido controlar la hemorragia, así que lo seguirán viendo por mi casa", expresó la empresaria a los 'Urracos' de Magaly Medina.