Samahara Lobatón niega que Bryan Torres la haya agredido: "Las afirmaciones son totalmente falsas"

Samahara Lobatón optó por hablar luego de la divulgación de unas imágenes en las que se la observa siguiendo a su pareja por la calle, aparentemente después de una acalorada discusión. La influencer desmintió las acusaciones de haber sido agredida por Bryan Torres, como algunos habían sugerido, y señaló que esas afirmaciones deberán ser probadas, pues son totalmente falsas. A pesar de los escándalos en los que la pareja se ha visto involucrada, la hija de Melissa Klug negó haber sufrido agresiones. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Samahara Lobatón niega agresiones de Bryan Torres

"Quiero señalar que las afirmaciones realizadas públicamente por estas dos personas son TOTALMENTE FALSAS y que deberán ser probadas ante las autoridades", escribió. Además, la hija de Melissa Klug hizo hincapié en la falta de pruebas de ambas personas. "Confirmar hechos sin tener prueba basándose únicamente en la opinión (supuestamente lo que escuchó) de una persona, no es suficiente para garantizar la veracidad de la prueba", afirmó.

Comunicado de Samahara Lobatón en redes sociales

"En los últimos días, han venido desarrollándose noticias en algunos programas de espectáculos sobre supuestas agresiones físicas por parte de mi pareja hacia mi persona, las que han sido afirmadas y declaradas por una vecina que habría grabado un hecho de violencia (nunca mostró ni difundió el hecho de agresiones físicas) Además se han mostrado supuestas conversaciones vía WhatsApp por otra persona afirmando haber sido golpeada", sostuvo en sus redes sociales.

Declaraciones de su mejor amigo

En el más reciente episodio de Magaly TV la firme, el supuesto confidente de Samahara Lobatón apareció para ofrecer detalles sobre la relación de su mejor amiga con Bryan Torres. Erick Farfán compartió uno de los incidentes que vivió con Samahara Lobatón en el que intentó ayudarla, pero todos sus esfuerzos resultaron infructuosos. Además, la periodista reveló que Eric presentó una denuncia ante la fiscalía acusando a Bryan de haberlo agredido físicamente.

No obstante, lo que generó mayor controversia fue cuando el amigo más cercano de la influencer reveló que poseía evidencia que confirmaba que Samahara era víctima de violencia doméstica. "Tiene chats donde ella le pide ayuda auxilio porque "El Bryan" le había golpeado", dijo Magaly. Es así que Erick confesó que el pasado 25 de octubre la hija de Melissa club lo llamó desesperada afirmando que su pareja la había golpeado.

"Ella me llama, yo ya había perdido contacto con ella me quedé sorprendido porque me llamó llorando, un llanto incontrolable, ella quería que yo vaya a recogerla a la casa de Bryan. Yo le mandé un taxista de mi confianza para que él la traiga a mi casa pero ella nunca sube al taxi se quedó ahí con Bryan", comentó.