Samantha Batallanos 'choteó' a Rodrigo Valle pese a saliditas y 'good time´: "Soy una mujer soltera"

Samantha Batallanos desmintió haber comenzado una relación amorosa con Rodrigo Valle y declaró que no está considerando tener un enamoramiento actualmente, ya que teme ser herida nuevamente después de su muy comentada separación con Jonathan Maicelo.

Ante ello, la modelo sostuvo que está enfocada en sus trabajos y objetivos personales descartando iniciar una relación amorosa por el momento. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Samantha Batallanos aclara que está soltera

La popular modelo fue entrevistada recientemente en donde reveló detalles de su situación actual. Luego de su firma de contrato en América Televisión, Samantha Batallanos marca distancia de las relaciones amorosas. A pesar de haber sido relacionada sentimentalmente a Rodrigo Valle, expareja de Xoana González, la modelo descartó toda posibilidad por el momento.

"Se han especulado muchas cosas sobre si salgo con alguien o me relacionan con personas, pero soy una mujer soltera. Si estoy así es porque me da mucho miedo volver a salir lastimada, entregarle mis sentimientos a alguien y que no valga nada para la persona a la cual se los entregue", sostuvo la actriz para un medio local.

De igual forma, reveló que ha disminuido su círculo social, pues no puede confiar en nadie y que lo aprendió a la mala. Luego de finalizar su relación con Jonathan Maicelo en medio de polémicas, la modelo ahora se muestra en una nueva etapa centrándose en ella misma.

"En una etapa de evaluación de la vida, de las personas y aprendiendo mucho de ellas. Recorté mi círculo social porque aprendí a la mala que no puedo confiar en nadie, así que deseo rodearme de personas nobles y con buena energía", reveló la popular modelo.

"Créanme que cuando me sienta segura y haya elegido a mi pareja se los haré saber, pero por ahora estoy dedicada al crecimiento de mi carrera y de mi persona, que es de quien realmente me debo enamorar", concluyó enfatizando que se encuentra soltera.

¿Qué dijo Rodrigo Valle?

Rodrigo Valle ha causado asombro entre varios de sus seguidores al revelar que ha estado saliendo en varias ocasiones con Samantha Batallanos. En una reciente entrevista, confirmó haber pasado algunos días con la modelo, aunque prefirieron mantenerlo en privado, ya que simplemente están disfrutando del tiempo juntos y se sienten cómodos.

"Sí, estamos acá (en Ica). No (tenemos una relación formal), la pasamos bien y por eso nos vemos seguido, disfrutamos mucho. Yo me siento muy bien a su lado. No estaría con alguien, en ningún lugar, donde me sienta incómodo", sostuvo Rodrigo Valle en una entrevista para un medio local.