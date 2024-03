¡Se acabaron las "reinas a dedo"! Olga Zumarán rechaza elegir reinas de belleza de EEG: "No hay forma"

¡Hasta aquí nomás! En los últimos años, Janick Maceta nos hizo estar cerca a la gloria en el Miss Universo al quedar en segundo lugar del certamen. Tras esto, Alessia Rovegno no pudo repetir la hazaña y mucho menos Camila Escribens. Ambas misses fueron escogidas en "Esto es Guerra", programa donde se desarrollaba el concurso de belleza. Sin embargo, esto se acabó, ya que Olga Zumarán es la nueva directora del Miss Mundo Perú 2024 y marcó una distancia considerable del reality de competencia dejando una frase muy directa.

Olga Zumarán se distancia de Esto es Guerra

El Miss Mundo Perú tiene nuevos aires. Tras varios años bajo el mando de Jessica Newton, esta vez será Olga Zumarán quien lleve la batuta del certamen de belleza y desde ya promete dar el todo por el todo porque así sea.

La primera gran reforma que hará es en el trabajo previo al certamen más importante de belleza a nivel nacional. Los últimos dos concursos se desarrollaron en "Esto es Guerra" y esto le valió varias críticas a Jessica Newton ya que muchos creían que las coronas "estaban compradas" o en su defecto "puestas a dedo".

Este error no lo quiere volver a cometer Olga Zumarán, quien en una reciente entrevista para un medio local, marcó una completa distancia de Esto es Guerra y de la exorganizadora Jessica Newton.

"¿No van a elegir a una reina en un reality como 'Esto es guerra'?", le consultaron. Siendo clara y sincera, Olga Zumarán respondió. "No, JAMÁS. No hay forma". Sin embargo, lejos de criticar a Jessica Newton por hacer el Miss Perú en el reality de competencia, señaló que la entiende y no descartó recibir alguna figura de "Chollywood", pero desde ya le advirtió que no habrá trato preferencial con nadie.

"Es una forma de trabajar. Pero queremos hacerlo diferente, queremos hacerlo como antes y elegir a la persona de su sitio, que sea una chica preparada, que tenga los requisitos que vamos a pedir. Ahora si por ahí hay un par de famosos, tres o cinco que quieren participar, pues van a correr el riesgo de que nosotros vamos a calificar y habrá un jurado especial para eso", aclaró.

¿Quiénes son las nuevas directoras?

Olga Zumarán y Lizi de Las Casas han sido designadas como directoras de Beauty Queens Perú, la organización responsable de destacados certámenes como Miss World, Miss Earth, Señora Perú y Mister Perú. Esta nominación tiene como objetivo no solo elevar el prestigio de estos eventos a nivel nacional, sino también garantizar una gestión transparente y ética en la selección de los participantes.

La experiencia que Zumarán y De Las Casas poseen en la organización de concursos de belleza, combinada con sus exitosas carreras en el ámbito de la actuación, representa una sólida plataforma para enfrentar este nuevo y emocionante desafío.

Su perspectiva abarca la realización de convocatorias a nivel nacional, garantizando que la selección de las candidatas se base en su mérito y habilidad, en lugar de depender de "vínculos familiares distantes".

Este enfoque tiene como objetivo democratizar las oportunidades para aspirantes de todas las regiones del país, proporcionando un espacio de competencia equitativo y transparente.