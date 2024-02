¿Se acabó el amor? Piero Quispe habría terminado su relación con Cielo Berrios

Piero Quispe está experimentando un excelente momento en su carrera futbolística después de ser contratado por Pumas de México para la temporada completa de 2024. No obstante, al convertirse en una figura de gran popularidad, los seguidores observaron un pequeño detalle que generó especulaciones sobre una posible separación entre él y Cielo Berrios. Recordemos que ambos presumían su romance en redes sociales. No obstante, las fotos que publicó el futbolista ya no están en su perfil de Instagram. ¿Terminaron su relación? Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Piero Quispe terminó su relación?

El exjugador del equipo 'crema' solía mostrar públicamente su amor por la joven influencer en sus redes sociales. Desde compartir momentos de paseos familiares hasta viajes al extranjero como una pareja feliz, así como regalos lujosos que le hacía a su entonces enamorada.

Sin embargo, esta situación reciente ha generado incertidumbre sobre su relación, ya que a pesar de residir actualmente en México, Berrios compartió imágenes de su estancia en Perú junto a su propia familia, alejada del deportista.

Los indicios de una posible separación entre ellos surgen debido a que el futbolista peruano ha eliminado todas las fotografías que tenía con Cielo Berrios de sus redes sociales, incluso aquellas en las que ambos viajaron a Europa después del grandioso triunfo de Universitario de Deportes.

Es importante señalar que al revisar el perfil de Instagram de la mujer, se puede observar que también ha eliminado las fotos que tenía junto al jugador nacional e incluso ha borrado el álbum de instantáneas que había titulado con un emoji de corazón, donde guardaba diversos momentos que vivieron juntos, como viajes, paseos, eventos y reuniones familiares.

Un amor joven

El destino de la 'Joya sudamericana' está ahora en la liga mexicana. Como resultado, se ha revelado que Cielo Berrios, su leal enamorada en ese momento, no vaciló en preparar sus maletas y acompañarlo en esta nueva etapa.

Muchos usuarios quedaron sorprendidos al ver que la joven se trasladaba con Piero a un país nuevo, especialmente lejos de su familia. Por ello, han surgido interrogantes acerca de su edad actual.

Al respecto, se ha informado que la nueva pareja del jugador de la selección nacional tiene actualmente 20 años, mientras que Piero Quispe tiene 22 años, lo que significa que la diferencia de edad entre ellos es de solo dos años. Celebraron juntos el Año Nuevo y no dudaron en compartirlo en sus redes sociales, lo que alegró a muchos de sus seguidores.

Indudablemente, la situación actual entre Piero Quispe y Cielo Berrios seguirá siendo motivo de incertidumbre, ya que ninguno ha confirmado si su relación ha terminado o no.