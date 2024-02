¿Se burla de Christian? Vania Bludau comparte video tutorial de como eliminar a exs de las fotos

Vania Bludau, expareja de Christian Domínguez decidió burlarse sutilmente del roche nacional que pasó Christian Domínguez una vez más por otra infidelidad a su expareja Pamela Franco.

Esta vez la modelo publicó un video tutorial donde enseñaba a sus seguidores a eliminar de sus fotografías a sus ex parejas usando como ejemplo la pareja conformada por Christian Domínguez y Pamela Franco.

Se burla de su ex

Vania Bludau una de las ex parejas que ha tenido Christian Domínguez y a quien también le hizo pasar diversas decepciones viene publicando contenido en sus redes en referencia al polémico ampay de Christian donde no ha dudado en burlarse sobre el cantante.

La modelo inicialmente publico que se hubiera ahorrado mucho dinero si alguien hubiera sacado algún ampay cuando todavía eran pareja, seguidamente grabó su reacción cuando el cumbiambero confirmó que existiría más mujeres que podrían salir a hablar sobre él.

Sin embargo, este último video se llevó la gran mayoría de reacciones, pues en el enseña a sus seguidores a como eliminar a una ex pareja que te lastimó de tus fotografías en las que luces bien.

"Tengo la solución para sus fotos en pareja que ya no son pareja, en vez de eliminarlas, en vez de cortarlas vamos hacer una magia y les voy a dar un pequeño ejemplo", dijo.

En el video muestra una foto de Pamela y Christian felices sonriéndose el uno al otro con una mirada enamorada, sin embargo, con unos cuantos clics se pudo apreciar a solo Pamela en la foto como si nunca hubiera estado acompañada.

Diversos usuarios reaccionaron a este divertido video que dicho sea de paso es muy útil para parejas en la situación de Pamela y Christian.

"JAJA te pasaste 😂 pero facturando siempre", "Agradezco a la naturaleza por darme ojos y poder ver a esta mujer", "MIS TRAUMAS, MIS CHISTES", "Vania siendo Vania jaja la amo", "Eres lo máximo jajaj", fueron algunos de los comentarios.

Explota contra 'América Hoy'

Vania Bludau está que explota de la rabia porque "América Hoy" sigue teniendo a Christian Domínguez en la conducción del programa. La ex de Christian soltó la lengua y dijo: "Lo siguen contratando y lo ponen ahí de conductor como de ejemplo, no sé en qué están ahí, no puedo creerlo pues, qué ejemplo es ese". Vania no se anda con cuentos y dice cómo se siente.

El tiktok explosivo de Vania contra Christian. Pero eso no es todo. Vania Bludau también soltó una bomba en TikTok directo a la cabeza de Christian Domínguez. En un video, en medio de toda la polémica del ampay, Vania soltó una evidente indirecta: "Eres una basura, tú sabes de qué estoy hablando, maldita cucaracha"

Vania Bludau también habló sobre Pamela Franco, la ex de Christian, que también está en el ojo del huracán. La modelo dijo: "Imagino que, pues, una separación con hijos, infidelidad de por medio es muy doloroso, mucha fortaleza para ella (Pamela Franco), más que todo por su pequeña y nada más pues, la vida continúa".