¿Se compró el pleito? Yolanda Medina deja sarcástico mensaje en sus redes tras revelaciones de Pamela López

Yolanda Medina vuelve a aparecer en medio de la controversia después de que se revelara que Christian Domínguez era el informante de Pamela López. La cercana amiga y partidaria de Pamela Franco criticó abiertamente al cantante de cumbia en sus plataformas de redes sociales. En ese sentido, los internautas en redes sociales no pasaron por alto el peculiar mensaje que dejó Yolanda Medina en sus redes sociales, teniendo en cuenta la actual controversia entre Pamela López y su íntima amiga Pamela Franco. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Yolanda Medina dejó peculiar mensaje en sus redes sociales

Recordamos que el cantante de cumbia apareció en el programa 'América Hoy' para abordar su infidelidad y los escándalos en los que estuvo involucrado. En esa ocasión, Janet Barboza fue quien le preguntó si había sido el confidente de Pamela López. "Arrancó un rumor que ha ido cobrando fuerza, y es que tú te habrías comunicado con Pamela López, esposa de Cueva, para darle información de una supuesta relación que habría tenido Christian Cueva con Pamela Franco. ¿Es verdad?", consultó la presentadora.

Mensaje de Yolanda Medina

Christian Domínguez negó estar al tanto de una posible relación entre Pamela Franco y el popular 'Aladino'. "No, la verdad no tengo nada que opinar de nada, de la llamada. Yo no tengo nada que decir al respecto de eso. Las personas que tienen que aclarar son ellos sobre esa llamada porque ha sido después de lo que pasó (ampay)", dijo en aquella oportunidad.

Ante ello, la cantante de cumbia no dudó en arremeter en contra del líder de la Orquesta Internacional en su cuenta de Instagram. "Ahora sé que si se hunde el barco, ni cag... serías Jack, en vez de darme una puerta, me ahogabas primero jajaja", escribió Medina.

Pamela Franco encara a Domínguez

Durante la más reciente edición de Mande Quien Mande, Pamela Franco estuvo en el programa para contar su verdad acerca de las recientes revelaciones de Pamela López sobre Christian Domínguez, quien resultó ser el informante de la aún esposa de Cueva. En ese sentido, la cantante de cumbia se mostró bastante incómoda con esta situación, pues ella esperaba cerrar este episodio de una vez por todas. No obstante, luego de las revelaciones en Magaly Medina, un nuevo capítulo iniciaría en esta polémica historia.

"La persona involucrada (Christian Domínguez) debe salir a decir la verdad (...) no entiendo por que, las respuestas no las debo dar yo. No es un buen momento la verdad, yo creo que para todo hay un límite, ante todo yo voy a ser mamá y lo primero que voy a cuidar a mi hija", dijo. Al ser consulta sobre las intenciones de Christian al contactarse con la esposa de Cueva, Pamela Franco dijo que tiene en claro que su expareja buscó perjudicarla.

La conductora de Consume Perú confirmó que habló con Christian Domínguez sobre la situación con Pamela López, pero evitó brindar más detalles. "Yo encuentro con él, las mismas respuestas (...) Me gustaría ver qué dice", agregó. Finalmente, Pamela Franco enfatizó que no va recibir toda la carga sola. "Christian es el papá de mi hija, pero no soy de hierro, tampoco me voy a quedar a que todos los golpes sean hacía mi y los demás estén como si nada", sentenció.