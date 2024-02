Se confirma que Pamela Franco sí estuvo en Huanchaco a pesar de que lo negó ¿Qué esconde?

La guerra continúa pues como se sabe el día de ayer Pamela López, todavía esposa de Christian Cueva reveló con pruebas a través del programa de Magaly que Pamela Franco mantiene una amistad bastante misteriosa con el jugador.

A pesar de que la señora López confrontó a Franco tras llamarla del celular del popular 'Aladino', la ex de Christian Domínguez no quiso revelar cómo conoce a Christian Cueva y porque tienen comunicación si dice no conocerlo.

¿Pamela Franco al descubierto?

El día de ayer en el programa de Magaly TV la firme se revelaron contundentes pruebas que facilitó Pamela López expareja de Cristian cueva a Magaly Medina para que pueda contar su verdad de los hechos.

Según la señora López descubrió que algo raro sucedía cuando su todavía esposo llegó a casa ebrio fue en ese momento donde aprovechó para revisar su celular dándose con la sorpresa que tenía una comunicación con Pamela Franco, amistad de la que ella jamás tuvo conocimiento más que sospechas.

Pamela Franco en Huanchaco

Es así que Pamela usó el celular de cueva para hacerse pasar por él y llamar a Pamela Franco quien le llegó a contestar y no supo sustentar ni explicar cómo conoce al futbolista.

Fue ahí donde Pamela López afirmó que ya sabía o tenía sospechas de su acercamiento ya que en el 2019 recibió un aviso donde le decían que Cueva había pasado año nuevo junto a Pamela Franco en Huanchaco.

"También estaba dando del actual cuando me dijeron que tú estabas con mi marido en Huanchaco en un año nuevo", dijo López.

"Eso es totalmente mentira yo no he estado en Huanchaco jamás", dijo Franco.

Sin embargo, esta versión al parecer ha sido totalmente desbaratada por el tiktoker Ricardo la Torre quien mostró una fotografía en sus redes en la que se puede ver a Pamela Franco en ese entonces con su ex agrupación Alma Bella disfrutando de un concierto en Huanchaco (Trujillo).

"Las mentiras tienen patas cortas", escribió el influencer.

Romperá su silencio

Christian Domínguez fue el hombre más buscado por todo el Perú, sin embargo, las exclusivas se las llevó "América Hoy". Esto responde, fácilmente, al hecho de que hasta ayer el cantante pertenecía a las filas del programa de Ethel Pozo y compañía.

Siguiendo la misma "dinámica", Pamela Franco dará su respuesta a las declaraciones hechas por Christian Domínguez más pronto de lo que se cree. Actualmente, la cantante conduce "Consume Perú", espacio producido por "ProTV", misma productora de "Mande quien Mande".

Un conocido medio local reveló que este sería el espacio elegido para que Pamela Franco "rompa su silencio", ya que, al pertenecer a la misma productora, todo se hace mucho más fácil.

De esta manera, Pamela Franco sería un gran atractivo para el regreso del magazine de América TV en su segunda temporada al aire. Además, la cantante tendría la oportunidad de ofrecer su versión, por primera vez, sobre las acusaciones de infidelidad con Christian Cueva.

Todo esto fue confirmado por el propio programa en sus redes sociales. Por todo lo alto promocionaron una entrevista con Pamela Franco, quien llega en el mismo carro donde Domínguez dio rienda a sus más bajos instintos con Mary Moncada. "Lo contaré todo", asegura.