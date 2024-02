"Se debe castigar": Alejandra Baigorria critica a "América Hoy" luego que Christian Domínguez apareciera en secuencia

Alejandra Baigorria criticó a América Hoy después de que el programa transmitiera una secuencia sobre las infidelidades de Christian Domínguez. La empresaria de Gamarra subrayó que las acciones negativas deben tener repercusiones y no ser recompensadas. De esta forma, la exchica reality no dudó en darle un 'jalón de orejas' al programa magazine América Hoy. Recordemos que Christian Domínguez está en el ojo de la tormenta nuevamente luego que Pamela López revelara que él era su confidente. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Alejandra Baigorria le da con palo a América Hoy

La empresaria de Gamarra no dudó en arremeter contra el programa América Hoy luego de que Christian Domínguez reapareciera en una secuencia 'cazando infieles' junto a su compañero Edson Dávila. En ese sentido, Alejandra Baigorria tuvo fuertes comentarios con el accionar del programa al incluir al cantante de cumbia en este segmento. Ella considera que se estaría normalizando el hecho de ser infiel para que luego aparezca en una secuencia como si nada hubiera pasado. Por ello, sostuvo que estos actos se deben castigar, pues hay muchas personas detrás que han salido afectadas.

"No tenemos que normalizar, ahora es como: 'ay salgo a hacer entrevistas a infieles en la calle'. Dios! eso me chocó durísimo, no, lo que está mal se castiga, por todos los lados, no defendiendo a una persona u otra. Las familias están sufriendo", sostuvo. La exchica reality enfatizó que se debe dejar de tocar estos temas por las familias de todos los involucrados.

No confiaba en Christian Domínguez

La mujer rubia está sorprendida de que Christian Domínguez haya terminado su relación con su pareja, Pamela Franco, y haya revelado que tuvo una aventura con Cueva. Ale Baigorria recordó que nunca confió en el cantante desde que lo conoció en Combate.

"Considerando que es la madre de tu hija y hacer eso, te juro que parece una serie de Netflix. Estoy impactada, hasta donde puede llegar el ser humano para seguir con la mentira y tratar de salvarse, y aplastar a quien tenga que aplastar", manifestó.

Recordemos que Christian Domínguez está nuevamente en el ojo de la tormenta luego que Pamela López revelara que el cumbiambero era su confidente. En otras palabras, el cantante de cumbia era quien contaba los detalles del amorío que tuvo Pamela Franco con Christian Cueva, aún esposo de Pamela López. Por ello, la idea de una reconciliación entre Franco y el cumbiambero estaría muy lejos de ser realidad.