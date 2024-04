¿Se despide? Cristian Rivero dejaría la conducción de 'Esto es Guerra': "No sé qué va a pasar"

El conductor y animador Cristian Rivero dentro de poco al parecer se despediría de 'Esto es Guerra' y es que el actor confesó que su contrato no era indefinido y solo era por una corta temporada.

No se sabe si Rivero tiene otros proyectos televisivos, sin embargo, la conducción del reality le ha permitido demostrar que puede ser una persona multifacética y puede asumir cualquier tipo de desafíos en la conducción.

¿Se despide de 'EEG'?

Luego de tres meses como conductor de Esto es Guerra, junto a Katia Palma, Johanna San Miguel y Renzo Schuller, al parecer el tiempo de Cristian Rivero frente a las cámaras de 'EEG' llegó a su fin, según sus recientes declaraciones.

Durante una corta entrevista para el programa 'América Espectáculos' el actor reveló que su contrato solo tiene vigencia hasta fines de abril después de eso no sabe que otro proyecto tendrá a cargo o si continuará con la conducción del reality.

"La oferta de Esto es Guerra llega el 18 de enero y el 23 estaba parado, qué pase más adelante no lo sé. Yo hasta el 30 de abril tengo con la temporada de verano en EEG, lo que venga más adelante no tengo la menor idea", dijo Cristian.

Durante estos cortos meses Cristian se ha sabido ganar el cariño de miles de peruanos que no se pierden ningún programa de 'Esto es Guerra', cabe resaltar que eral a primera vez que Cristian tenía a cargo un reality ya que anteriormente se ha destacado en la animación y conducción de programas de tv.

Por otro lado, también fue criticado por recalcar que estar en 'EEG' requiere de mucho esfuerzo y rechazó las críticas que reciben los competidores de los 'arma vasitos', pues enfatizó que la preparación física es exigente para cumplir con todos los retos.

Hasta el momento cabe la posibilidad de que el conductor continúe al frente del programa de competencia, sin embargo, será una noticia que nos darán dentro de un mes.

"No es mi rollo": ¿Cristian Rivero no se siente cómodo trabajando en "Esto es Guerra"?

Han pasado poco más de dos meses desde que Cristian Rivero decidió asumir la conducción de "Esto es Guerra". La temporada de verano del reality de competencia sorprendió con la presencia de cuatro conductores, entre los que destaca la pareja de Gianella Neyra.

Sin embargo, no todo sería felicidad, ya que en una reciente entrevista con Christopher Gianotti, el exconductor de "Yo Soy" sorprendió al revelar que hay algunas cosas que le disgustan de su actual trabajo.

Una de ellas es hablar de la vida de terceras personas. Para Cristian Rivero, opinar sobre lo qué le pasa a diversas figuras de "Chollywood" no es dable, ya que no le gusta meterse en la vida de nadie.

"Cuando se da la situación trato de mantenerme lo más neutral posible. A mí no me gusta meterme en la vida de nadie ni hablar de la vida de nadie porque nadie sabe, realmente, qué pasa en la interna", señaló.

"Es doloroso ver gente, amigo o no amiga, conocida o no conocida, equivocado o no, sufrir en televisión y tener que dar explicaciones de algo que es su vida. Si ellos se arreglan o se amistan, o si no lo hacen, no es mi rollo, brother. No es mi rollo. Lo que yo consumo de esa persona es lo que me da su trabajo", precisó.