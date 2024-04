¡Se dio a la fuga! Doctor Fong salió con gorro médico y mascarilla de clínica donde murió "Muñequita Milly"

¡No tiene sangre en la cara! El último miércoles 3 de abril, el mundo del espectáculo y el folklore nacional se paralizaron. Una serie de informaciones alertaban sobre la muerte de la "Muñequita Milly", noticia la cual se terminó por confirmar. Sin embargo, todo dio un giro inesperado cuando se acusó al "famoso" Doctor Fong por mala praxis, desatando una serie de rumores. Las cámaras de "Magaly Tv, La Firme" captaron al médico, horas después, en el mismo establecimiento donde falleció la artista nacional y sorprendió al salir bien encubierto, con gorro médico, mascarilla y harta seguridad. ¿Algo esconde?

Doctor Fong huyó de clínica donde falleció la "Muñequita Milly"

La noticia de la muerte de la "Muñequita Milly" ha consternado a más de uno en la farándula y sobre todo, en el folklore peruano. Con solo 23 años, la artista nacional deja a un niño en la orfandad y todo sería a causa de una "mala praxis" del Doctor Fong.

Justamente, Magaly Medina se enlazó en su último programa con algunos familiares de la fallecida cantante y en medio de la conversación con ambos, la "Urraca" mostró imágenes donde se ve al controvertido Doctor Fong huyendo muy bien camuflado de la clínica donde murió la "Muñequita Milly".

En las imágenes, se pudo ver al médico bien cubierto con un gorro médico, mascarilla y hasta guardaespaldas, tal como si escondiera u ocultara algo. El doctor, que en el pasado fue acusado de "mala praxis" por Maricielo Effio, se retiró raudamente del recinto sin dar declaraciones.

"Hace instantes, voy a poner imágenes de Fong saliendo de esta clínica Inca, de esta clínica, recién salió acompañado de varias personas que no permitieron que nadie se acerque a él. Poniéndose una mascarilla con un gorro de doctor como si hubiera estado en un quirófano, acompañado de gorilones que lo protegían y lo subieron a una camioneta y se lo llevaron, porque lógicamente no ha querido enfrentar a la familia, no ha querido disculparse con ellos, no ha querido explicarles porque ellos tienen que llevarse ahora un cadáver hasta Puno", señaló Magaly Medina.

Triste despedida

La joven cantante originaria de Yanahuaya, Puno, residía en Juliaca y realizaba actuaciones en diversas partes del país. Se destacaba por su notable habilidad en el ámbito musical y su valentía. En su perfil de Facebook, tenía descripciones de superación, pues estaba ganando gran popularidad en el ámbito folclórico. "Esfuérzate. Alma vida, corazón y triunfarás", es una de las frases que se puede leer en sus redes sociales.

Tras ser relacionado con el fallecimiento de la folclórica Flor Sheiza, reconocida en el ámbito del folclore como la 'Muñequita Milly', el Dr. Fong optó limitar inicialmente los comentarios en redes sociales y así evitar una ola de críticas.

Dr. Fong cerró sus cuentas. (Foto: Captura de pantalla)

Se informó que la cantante habría fallecido en el quirófano mientras se sometía a una liposucción, según señaló un medio local. Ante ello, la actriz Maricielo Effio se pronunció al respecto pidiendo justicia por la joven cantante. "Víctor Fong acaba de matar a una persona inocente y sigue ejerciendo libremente. ¿Cómo es posible? Justicia para Muñequita Milly", sostuvo en sus redes sociales.