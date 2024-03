¿Se le viene la noche? Expareja de Bryan Torres expone pruebas de maltrato físico

La ex pareja de Bryan Torres mostró mediante el programa de Magaly TV la firme las presuntas pruebas en contra de la actual pareja de Samahara Lobatón.

La joven compartió fotografías en donde evidenciaría golpes en el cuerpo provocados presuntamente por el cantante según recalca o tenían una relación tóxica que llegó al extremo de la agresión física.

Lo expone

Cómo se sabe recientemente la relación entre Samahara Lobatón y Bryan Torres se ha visto perjudicada por presunto maltrato físico de parte del artista a la influencer sin embargo hasta el momento uno de los engreídos de Melissa Klug ha desmentido que sufra de agresiones de parte del amigo de Jefferson Farfán.

Según las pruebas de Paola Ampuero expareja de Brian Torres confesó que interpuso la denuncia en marzo del 2023 fuertes imágenes que mostró en el programa de espectáculos de la popular "Urraca".

Estas pruebas datan de las fechas del año 2022 aunque empezaron su relación en el 2021 y hasta incluso ambos salieron en el programa de Magaly para contar el caso de la mascota que tenían en común.

En las fuertes imágenes se pueden apreciar golpes en la pierna, moretones, arañones en el cuello y golpes en la zona del ojo, todo habría sido provocado presuntamente por el salsero.

De acuerdo a Paola Ampuero reveló que la relación se volvió tóxica desde un inicio por lo que decidió interponer una denuncia al artista el cual sigue su proceso legal esperando encontrar justicia y que además cuenta con medidas de protección.

Por la parte de Bryan reveló que Paola fue quien se autolesionó para dejarlo mal parado a nivel nacional e incluso confesó que no tuvo muchos meses de relación con ella.

Samahara niega haber sufrido de agresión

La semana pasada, "Magaly Tv, La Firme", en el "Día Internacional de la mujer", tuvo como invitado en su set al mejor amigo de Samahara Lobatón. Pese a lo importante de la fecha, Erick Farfán contó grandes detalles de la "tormentosa" relación que habría vivido la hija de Melissa Klug con Bryan Torres.

Sin embargo, lo que más polémica causó fue cuando el mejor amigo de la influencer reveló que tenía pruebas donde confirmaba que Samahara sufría de violencia doméstica. "Tiene chats donde ella le pide ayuda auxilio porque "El Bryan" le había golpeado", dijo Magaly.

"Ella me llama, yo ya había perdido contacto con ella me quedé sorprendido porque me llamó llorando, un llanto incontrolable, ella quería que yo vaya a recogerla a la casa de Bryan. Yo le mandé un taxista de mi confianza para que él la traiga a mi casa, pero ella nunca sube al taxi se quedó ahí con Bryan", comentó.

Estas declaraciones de Erick Farfán, mejor amigo de Samahara Lobatón, causaron gran revuelo en la farándula peruana. Sin embargo, la sorpresa fue aún mayor, ya que, en una reciente conversación con el programa de Magaly Medina, la influencer señala que todo se habría tratado de una broma.

"Los pantallazos que tienen son de un grupo donde estábamos los tres para empezar y nunca fue en modo literal, siempre fue en modo broma", dijo la joven influencer.