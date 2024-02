"Se la llevan fácil": Ricky Trevitazzo explota contra Christian Domínguez y lanza mensaje a todos los infieles

Ricky Trevitazzo utilizó sus redes sociales para denunciar a aquellos que están obteniendo ganancias a expensas de escándalos relacionados con la infidelidad. Este acontecimiento causó su malestar y lo expresó a través de su cuenta de Facebook. Recordemos que el tema actual que ha generado polémica en la farándula es el de las diferentes infidelidades de Christian Domínguez a Pamela Franco.

Ricky Trevitazzo indignado en sus redes sociales

En su perfil de Facebook, el cantante Ricky Trevitazzo expresó su indignación al considerar que este tipo de controversias está generando ganancias para quienes las protagonizan. Además, enfatizó que se deja de lado a quienes realmente día a día trabajan sin meterse en escándalos. Incluso, aprovechó en criticar a todo el público que consume este tipo de noticias, pues gracias a ellos se continúan difundiendo este tipo de materiales que generan morbo.

"Felicidades a todos aquellos que usan como estrategia sacar la vuelta, hacer show y generar ingresos cada cierto tiempo... GRACIAS!!! También a la gente que consume esa basura...", empezó diciendo molesto en su publicación de Facebook.

"Uno como huev... sacándose la mier... para salir adelante por mérito de su propio trabajo y talento, mientras que otros se la llevan fácil y sin saber leer ni escribir... UNO REVIENTA LA CANCHA Y OTRO SE LA COME!!!", agregó Ricky Trevitazzo.

El nuevo amorío de Christian Domínguez

Alexa Samamé, oriunda de Chiclayo, fue entrevistada por Magaly Medina, durante la cual reveló los pormenores de su encuentro con Christian Domínguez. De acuerdo con lo que contó, fue durante una presentación de la Gran Orquesta en la universidad donde estaba matriculada. En cierto momento, una amiga le indicó que él la estaba mirando.

"Siempre me consentía, era lo que más me gustaba. (...) Me decía amorcito. (...) La primera vez que lo conocí fue en mi universidad, desde ahí (pasó) todo el concierto coqueteando, ya cuando me fui me mandó a su manager y quería mi número para vernos más tarde", dijo al inicio. Un mes después, el 8 de diciembre por la noche, Christian comenzó a llamarla directamente desde su propio número, sin intermediarios, para comunicarle que tenía planes de viajar a Chiclayo y expresar su deseo de reunirse con ella. "De la nada me llamó, era un número desconocido", no sabía quién era, le contesté y me dijo que si iba a querer verlo. (...) Desde ahí empezó todo", agregó la joven de 24 años, quien se suma a la lista de salientes clandestinas del cantante de cumbia,