¡Se mandó con todo! Yahaira Plasencia "destruye" a asesora de imagen que criticó su look: "Un títere"

¡Qué fuerte! Hace unos días, Claudia García, una asesora de imagen, se presentó en el set de "América Hoy" y "destruyó" el look presentado por Yahaira Plasencia en los "Latin American Music Awards". Sin embargo, a manera de defensa, la especialista salió días después a aclarar en un video difundido en sus redes sociales que fue la producción del programa quien le pidió que sea dura al calificar a la salsera, desligando así toda responsabilidad de su parte. Por ello, la expareja de Jefferson Farfán no se quedó callada y le respondió con todo en "Al Sexto Día", calificándola de "títere".

¿Qué había dicho la especialista?

Claudia García estuvo como invitada en el programa de Ethel Pozo y compañía y sorprendió con los duros comentarios en contra de la salsera. Una de las cosas que más llamó la atención fue que la asesora tildó de "disfraz" al vestido utilizado por la salsera.

"Yahaira necesita todo un cambio de look. Para empezar, el cabello le parece fatal. El cabello pudo haber sido un poco chocolatoso. Y para el look, ya basta de ese tipo de disfraz. Hay que ponerse un vestido más elegante", expresó contra la ex de Jefferson Farfán.

Estas duras palabras de Claudia García causaron gran revuelo en redes sociales y de inmediato todas las "Yahalovers" arremetieron en su contra. Tras los comentarios en contra, la especialista sorprendió al grabar un video en sus redes sociales y no dudó en "echar" a la producción de "América Hoy".

"A muchos les molestó mi comentario. Antes de entrar al programa producción me dijo: 'Dale con palo', sobre todo a Yahaira . Hay que ver bien porque siempre se viste mal. Eso siempre lo he dicho. Solamente di mi opinión. Pegaron el grito cuando le dije 'cucarachón' (...) La verdad, sí pienso esas cosas. Tal vez me he tenido que controlar un poquito, pero la producción me dijo 'dale nomás'", explicó.

Yahaira Plasencia le responde a asesora de imagen

Estas palabras de Claudia García hicieron eco, sin duda alguna, en Yahaira Plasencia. La salsera, quien en los "Latin American Music Awards" se codeó con Marc Anthony, entre otros grandes exponentes de la música, no dudó en responderle fuerte y claro a la especialista.

"Ah, títere es mi amiga ahora. Es un títere. (...) Y yo quiero decir aquí de antemano que una mujer debe sentirse bella con lo que tenga puesto encima. Yo me siento muy feliz de haber usado este vestido en Las Vegas, en una alfombra muy importante", comentó la cantante.

En su programa, Yahaira Plasencia estuvo acompañada de Alex Segura, diseñador de su vestido, quien criticó el vocabulario que utilizó Claudia García para criticar a la "Reina del Totó". "'Pajoso', 'cucarachoso', 'chocolatoso' y luego habló de Juana La Cubana. Sus términos, de ahí, le bajan de 1 al 10, 9 puntos", dijo.

Por último y para reafirmar lo dicho, Yahaira Plasencia invocó a la brasileña Anitta. Según palabras de la cantante, la también actriz que participó en la séptima temporada de "Elite", la elogió por su vestimenta.

"Esperemos que los profesionales hoy en día tengan más ética a la hora de opinar sobre estilismo, sobre la forma de vestirse, porque este vestido ha dado mucho que hablar allá. La misma Anitta (dijo): 'You´re beautiful', te juro", agregó Yahaira Plasencia en una contundente respuesta a la asesora de imagen Claudia García.