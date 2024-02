"Sé muchas cosas": Brunella Horna dejó entrever que Guerrero no quiere ir a UCV por problemas con su pareja

El delantero nacional, Paolo Guerrero, busca desligarse de su contrato con la César Vallejo debido a que su familia ha recibido mensajes de extorsión. No obstante, Brunella Horna deslizó que el motivo por el que el 'Depredador' no jugará con la UCV se debe a su pareja Ana Paula Consorte. ¿Cuál será la verdad? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Brunella Horna habló sobre el incumplimiento de Paolo Guerrero

La pareja de Richard Acuña, Brunella Horna, se pronunció sobre los motivos por los que Paolo Guerrero no jugará con la Universidad César Vallejo. Ante ello, dejó entrever que otros serían los motivos de este incumplimiento y no lo que el 'Depredador' sostuvo sobre las amenazas de extorsión que recibió su familia. En ese sentido, la conductora de América Hoy reveló que Paolo Guerrero iba a tener seguridad hasta para su mascota.

Mientras Janet Barboza y Ethel Pozo informaban que el máximo goleador de la selección y su pareja se volvieron a seguir en Instagram, la pareja de Richard Acuña habló al respecto. "Ustedes saquen sus conclusiones", pidió Brunella Horna a sus compañeras en conducción y a los televidentes de su programa indicando que la deserción de Paolo Guerrero en la César Vallejo no sería por extorsión.

"Es muy complicado hablar del tema porque existe respeto a él, a su abogado y al club. Soy una persona externa a todo esto, pero yo sé perfectamente muchas cosas. Conozco por qué el contrato se demoró tanto (...) yo no puedo decir más porque no me compete. Ya saldrá mi esposo o el gerente de la UCV a aclarar todo con pruebas, pero le iban a dar seguridad hasta a su perrito", agregó.

Paolo Guerrero buscó ayuda en Cueva

El 'Depredador' estuvo en América Noticias para revelar detalles sobre su decisión de desligarse de la UCV. Además, contó que buscó ayudar de Christian Cueva, pues lo llamó luego de que Paolo Guerrera recibiera mensajes de extorsión. "Conversé con Julio (García), no sabíamos hasta dónde podía llegar esto, estábamos pensando qué persona podía estar haciendo este tipo de amenazas. No les dimos mucho interés", sostuvo en un inicio durante una entrevista con América Noticias.

"Hablé con Cuevita, porque él es de allá y me dijo que la cosa estaba 'picante', pero me dijo que me quedara tranquilo, que allá él me iba a chalequear. Luego hablé con unos amigos de él, conversamos y me dijeron que ellos sabían quienes eran, que no me preocupara, porque podían conversar con ellos".