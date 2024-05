¡Se pasó! Magaly Medina pasa vergonzoso pero divertido momento gracias a Tomás Suárez Vértiz

Magaly Medina, conocida por sus picantes comentarios en el ambiente de la farándula, experimentó un momento bastante incómodo en su propio set, gracias a Tomás Suárez Vértiz, el hijo menor del famoso cantante Pedro Suárez Vértiz. Durante una entrevista en su programa "Magaly TV La Firme", el joven le sacó una risa a todos con un comentario que puso a la conductora en una situación embarazosa.

Magaly pasa incómodo momento por Tomás Suárez Vértiz

En una noche que prometía ser solo de música y charla amena, Magaly Medina no esperaba que terminaría enfrentando un bochornoso pero gracioso momento en vivo. Durante la entrevista en su programa "Magaly TV La Firme", Tomás Suárez Vértiz, hijo menor del icónico cantante peruano Pedro Suárez Vértiz, le dio una sorpresa que no solo hizo reír al público, sino que también hizo que la propia Magaly se sintiera, según sus palabras, "los 60 años que tengo".

Todo comenzó de manera inocente cuando Magaly, interesada en saber más sobre el soporte familiar detrás de la nueva carrera musical de Tomás, le preguntó sobre el apoyo de sus hermanos. Tomás respondió con entusiasmo, mencionando que sus hermanos eran como "Shazam", haciendo una referencia al conocido aplicativo de identificación de música.

Luego, en un tono juguetón, Tomás le preguntó a Magaly si sabía qué era "Shazam", a lo que ella respondió, "Claro que sí sé porque ando con el aplicativo por todos lados".

Pero fue la reacción de Magaly a esta interacción la que se llevó las risas y la atención, ya que agregó: "Generacionalmente, Cynthia, estamos pésimas. Sin otras generaciones. Me has hecho sentir... los 60 años que tengo se me han venido de golpe, yo que me ando alucinando chibola". Este comentario no solo mostró el buen sentido del humor de Magaly sino también cómo un simple comentario puede llevar a un momento de autoreflexión cómica en vivo.

¿Un posible ampay a Tomás?

Además de la broma, Tomás compartió su emoción y gratitud por el homenaje reciente a su padre en el Estadio San Marcos, destacando la noche como "soñada" y agradeciendo al público por su cariño constante. "Agradezco al público por su cariño, siempre me dicen que mi papá era correcto, era humilde y cada día compruebo que mi papá es el amigo de todo el Perú", expresó Tomás.

Para cerrar la entrevista, Magaly no dejó pasar la oportunidad de hacer una advertencia juguetona pero seria sobre los riesgos de la fama y los paparazzis, comúnmente conocidos como 'ampays' en el mundo del espectáculo peruano.

"Me dicen que tienes novia y va ser un problema. Ya lo vamos a ir ampayando por ahí, tu padre tenía el compromiso y la convicción, pero a ti con 19 años se te va hacer un poco difícil", dijo Magaly entre risas, insinuando los desafíos que Tomás podría enfrentar como figura pública emergente.

Así, entre risas y consejos, la noche en "Magaly TV La Firme" demostró que incluso los momentos más bochornosos pueden transformarse en recuerdos memorables y enseñanzas, especialmente cuando se comparten con humor y sinceridad ante las cámaras.