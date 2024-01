¡Se queda! Armando Tafur, productor de 'América Hoy', aclaró que Christian Domínguez continúa en el magazine

Christian Domínguez fue presentado como uno de los conductores de América Hoy. No obstante, después de verse envuelto en un escándalo de infidelidad hacia su pareja Pamela Franco, su permanencia en el programa se volvió incierta. La situación se complicó aún más cuando Johanna San Miguel, conductora de EEG en el canal 4, informó que el cantante de cumbia fue removido. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Christian Domínguez retirado de "América Hoy"?

Recientemente, Johanna San Miguel dejó entrever que el cantante Christian Domínguez no continuaba más en "América Hoy" debido a su más reciente ampay en donde le es infiel a Pamela Franco. Ante ello, la popular 'chata' no dudó en pronunciarse al respecto, pues el conductor de televisión ahora está en boca de todos. Sin embargo, no ha brindado ningún descargo hasta el momento. Por tal motivo, los internautas ha quedado con la duda sobre si Domínguez continuará o no en el magazine.

"Me han dateado, es que estamos en América TV y acá todo el mundo se entera, el día lunes han estado en una promoción de América Hoy y me han dicho por ahí que Christian ya no va más", sostuvo la conductora de Esto es Guerra.

¿Qué dijo el productor de América Hoy?

Mediante su perfil de Instagram, Armando Tafur, productor de América Hoy, anunció que Christian Domínguez seguirá formando parte del programa matutino. En su más reciente historia, publicó la imagen publicitaria en donde aparecían todos los conductores y también el polémico cantante de cumbia. De esta manera, se estaría anunciando que Christian Domínguez continuará en el programa de las mañanas a pesar de las polémicas sobre su reciente ampay.

Historia de Armando Tafur

Además, mostró su respaldo a su equipo, colocando un corazón en la historia de la promoción. "¡Con ellos la diversión está asegurada!", se lee en el flyer publicado en sus redes sociales. Es importante señalar que se cuestionó la vuelta de Christian debido a que Melissa Paredes fue apartada del programa a raíz de un incidente con Anthony Aranda en otra ocasión Por tal motivo, se ha dicho mucho al respecto y solo queda esperar al estreno de la temporada de verano de "América Hoy".

Tengamos en cuenta que América Hoy anunció su reaparición en la pantalla chica para el próximo lunes 5 de febrero a las 9:30 de la mañana. En los avances promocionales figuran Ethel Pozo, Janet Barboza, Giselo y Christian Domínguez.