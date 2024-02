¡Se resuelve el misterio! Christian Cueva revela por qué depositó 280 y no 300 soles para Pamela Franco

¡Atención, que hoy traemos el chisme del momento con Christian Cueva! El futbolista peruano se soltó en el programa "América Hoy", y reveló el misterio que todos se estaban preguntando sobre el depósito a Pamela Franco: ¿por qué 280 y no 300?

Christian Cueva revela por qué le depositó 280 soles a Pamela Franco

El futbolista peruano Christian Cueva se pronunció en el programa "América Hoy", y la historia tiene de todo: desde transferencias bancarias hasta encuentros con modelos. Y es que 'Aladino' rompió el silencio.

¿Recuerdan los misteriosos 280 soles que Christian Cueva le envió a Pamela Franco? La respuesta está aquí. 'Aladino' confesó que fue parte de un juego durante una llamada. Él quería invitarle unas cervezas y, erróneamente, le hizo la transferencia a través de una tercera persona. "Ella no me dice 'deposítame', dentro de todo me dice 'no tienes por qué'", aclaró Cueva en medio de risas.

Pero la pregunta que todos se hacían es ¿por qué no le dio 300 soles exactos? Janet Barboza fue directa al grano. Cueva se enredó un poco al responder, pero la explicación es tan peculiar como la historia misma.

Resulta que el amigo de 'Aladino' que realizó la transferencia le pidió un favor adicional: "por favor, pídele un video para mi restaurante". Así que el monto quedó en 280 soles.

En las propias palabras de Cueva: "El que hizo el envío fue un amigo y al final de todo cuando se da cuenta, porque él no tiene nada qué ver, me dice: 'por favor, pídele un video para mi restaurante, para mí'. Y bueno, el video no se dio ni nada"

De esta manera, Cueva aclara que él mismo desconoce la respuesta, ya que simplemente le pidió a su contacto que transfiriera dinero a la expareja de Christian Domínguez, sin especificar el monto exacto.

Por otra parte, afirmó que solo le transfirió 280 soles a Pamela Franco. Y el otro monto de 300 soles que encontró su esposa en sus movimientos bancarios (a su amigo) fueron para pagar el alcohol que había consumido él en una reunión.

¿Cómo Cueva consigue el número de cuenta de Pamela Franco?

Pero eso no es todo. Christian Cueva también reveló cómo consiguió la cuenta bancaria de Pamela Franco. Según él, fue a través de una amiga cercana a la cantante. "Yo le pido el número a la persona que tenemos en común, le pido el número a Vanessa y le deposito", explicó. Las intrigas no paran en la vida de 'Aladino'.

Y como si fuera poco, 'Aladino' también se enfrentó en vivo a Janet Barboza, generando más chismes. La pregunta de la conductora sobre por qué no le dio 300 soles exactos fue clave. El futbolista no pudo evitar soltar la risa ante la curiosa explicación.

En resumen, Christian Cueva está en medio de un torbellino de revelaciones. Desde sus deslices con modelos hasta transferencias bancarias inusuales, 'Aladino' no deja de sorprendernos. Estaremos atentos para seguir revelando cualquier novedad que surja.