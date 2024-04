¡Se sinceró! Magaly Medina responde A CORAZÓN ABIERTO sobre su vínculo con hija de Alfredo Zambrano

¿Problemas en casa? Magaly Medina vive un feliz matrimonio con Alfredo Zambrano. Este año cumplen 96 meses juntos y prometen celebrarlo a lo grande. Sin embargo, a lo largo del tiempo, la "Urraca" no ha sido ajena a los malos deseos de sus detractores, quienes ansían verla distanciada del notario. Otro punto a tener en cuenta es la supuesta mala relación que llevaría con la hija de Zambrano, rumor que se expandió en las últimas horas. Ante todo esto, la conductora de "Magaly Tv, La Firme" decidió sincerarse y se pronunció al respecto en sus redes sociales. ¿Qué dijo?

¿Magaly Medina se lleva mal con la hija de Alfredo Zambrano?

La popular "Urraca" recientemente celebró sus 61 años de vida y muchos de sus haters estuvieron a la expectativa de algún hecho para poder criticarla. Silvana, hija de Alfredo Zambrano, no la habría saludado por su onomástico, lo cual desató los rumores de una mala relación entre ambas.

Luego de varios días, Magaly Medina decidió abrir su "caja de preguntas" en su cuenta de Instagram y respondió de todo. Una de las preguntas que más se repitió era por la relación que tenía con Silvana, la hija de Alfredo Zambrano.

"Magaly, ¿te llevas bien con la hija de tu esposo?", le preguntó un usuario en la mencionada red social. Ante esto, la "Urraca" no dudó en contestar y resaltó el gran cariño que ambas se tienen.

"Así es. Tenemos una muy buena relación y nos queremos y respetamos mucho", señaló la "archirrival" de Gisela Valcárcel. Tras esto, las preguntas no pararon y decidió contestar una última respecto a la hija de su esposo.

"¿Por qué te odia tanto la hija de Alfredo Zambrano?", le preguntaron, a lo que Magaly Medina respondió fuerte y claro. "¿De dónde sacas tamaña mentira? No creas todo lo que lees sobre MI familia", contestó la "Urraca". Con estas respuestas, queda claro que la conductora de espectáculos lleva una excelente relación con Silvana, la hija de su esposo.

Defiende su estilo de vida

Después de celebrar su cumpleaños número 61, Magaly Medina compartió con el público el lujoso regalo que recibió de su esposo en su día especial. Se trata del bolso Kelly, reconocido como uno de los más emblemáticos y exclusivos de la reconocida casa de moda francesa Hermes, conocida por sus productos de alta calidad, como carteras, joyas y sandalias.

"Esta es una cartera especial. Las Birkin y Kelly de Hermès son muy difíciles de conseguir y hay que estar en lista de espera por muchísimo tiempo. La espera puede durar incluso años. Conseguir esta Kelly ha sido un regalo muy anhelado que mi esposo me dio ¡por mi cumpleaños!", expresó emocionada, sin imaginar cuál sería la reacción de los usuarios.

Magaly Medina no esperaba recibir críticas por mostrar la lujosa bolsa que le regaló Alfredo Zambrano. En los comentarios, algunos la compararon con la presidenta Dina Boluarte, insinuando que ambas dan demasiada importancia a los accesorios de lujo. "Nada te vas a llevar a la tumba, pareces Dina con cosas materiales", le dijeron los internautas en las redes sociales.

"Yo no trabajo para el Estado", respondió la conductora de 'Magaly TV La Firme'. Ante la insistencia en el tema, añadió: "No seas ridícula, haz comparaciones inteligentes", respondió la conductora de televisión. Magaly Medina también se tomó el tiempo de aclarar por qué compartía en redes sociales sus compras de lujo. "Es lo que se hace ahora en redes sociales y no es por presumir. Se llama estilo de vida y yo les muestro cómo vivo detrás del personaje que sale frente a una cámara cada noche", mencionó.