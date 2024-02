¿Se solidarizó? Christian Cueva mandó mensaje a Christian Domínguez tras ampay con Mary Moncada

¡La farándula no deja de sorprendernos! En un capítulo inesperado, Christian Cueva confiesa haber enviado palabras de aliento a Christian Domínguez tras el escandoloso ampay con Mary Moncada. Te contamos todos los detalles de este inesperado giro en el mundo del espectáculo.

Christian Cueva se solidariza con Domínguez

En un giro sorprendente de los acontecimientos, Christian Cueva revela que le envió un mensaje de apoyo a Christian Domínguez después del ampay con Mary Moncada. La farándula no deja de sorprendernos.

En el programa "América Hoy", Christian Cueva reveló que aprovechó la oportunidad cuando un amigo en común estaba conversando con Domínguez para enviarle un mensaje positivo: "Estuvo un amigo ahí conversando y pues le comentó que yo estaba acá y le dije: espero que todo mejore y nada más, no tengo la necesidad de decirle otra cosa", compartió Cueva, dejando a todos intrigados.

Pero la sorpresa no se quedó solo en las palabras de aliento. Cueva se sinceró aún más al expresar comprensión hacia la situación de Domínguez: "Le dije que espero que mejore toda su situación, que lo entiendo porque yo también estuve en una situación difícil en algún momento", añadió el futbolista.

Ethel Pozo, una de las conductoras del programa, no podía creer lo que escuchaba y comentó que enviar mensajes al hombre que está con una expareja era "cachoso". Sin embargo, Cueva respondió con calma: "Ethel me estás pidiendo que te responda, yo no entiendo por qué lo llevas a mal, te estoy respondiendo la verdad y tú lo quieres llevar a mal y hacer algo más grande".

Cueva y lo que dijo de Domínguez

La discusión se intensificó cuando Janet Barboza calificó las acciones de Cueva como "truculentas". A pesar de la controversia, Cueva aseguró que la comunicación fue breve y solo buscaba mostrar apoyo: "Sí, no te voy a mentir (que la situación fue algo truculenta), sí, si Ethel respondí, pero que me digan a mí que he conversado un minuto con él, no llegué hablar ni 10 segundos, nada, solo eso", afirmó.

En medio de la conversación, Cueva también aclaró que no tiene intenciones de amenazar a nadie y considera que es un tema delicado. Asimismo, negó haber intimidado a Christian Domínguez o haber amenazado a su expareja, Pamela Franco.

Esta nueva revelación añade un giro inesperado a la historia entre Christian Cueva, Christian Domínguez y Pamela Franco. Estaremos atentos para seguir desvelando los secretos de este complicado drama farandulero.