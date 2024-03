¿Se viene la boda de Angie Arizaga? Conoce las contundentes revelaciones de Jota Benz

Angie Arizaga y Jota Benz, reconocidos en la farándula peruana por su participación en el programa 'Esto es Guerra', han revelado con gran alegría que están esperando a su primer hijo/a. Este anuncio marca un nuevo hito en la vida de la pareja, quienes no solo han compartido varios años juntos, sino que también han optado por fortalecer su relación con la llegada de un nuevo integrante a su familia. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Jota Benz con planes de boda?

La presentadora de entretenimiento Magaly Medina cuestionó enérgicamente la negativa de Angie Arizaga y Jota Benz de casarse, llegando incluso a comparar la situación con la actitud del futbolista Paolo Guerrero, quien respondió de manera ambigua cuando se le preguntó sobre su posible matrimonio con Alondra García Miró, afirmando que "son procesos".

Magaly Medina expresó su descontento con la respuesta del cantante, indicando que no la convenció del todo. La conductora de ATV destacó que frases como "los tiempos de las parejas" o "los procesos" pronunciadas por el ex participante de realities le suscitaban dudas.

Al ser cuestionado por los planes de una futura boda con Angie Arizaga, Jota Benz dio una contundente respuesta: "El matrimonio nosotros lo venimos hablando y, bueno, las parejas tienen sus tiempos, algunas van a su ritmo, su comunicación". A pesar de esta explicación, Magaly Medina siguió cuestionando lo dicho por el participante de 'El gran chef: famosos'.

"Le pregunta el reportero de mi programa por qué primero el bebé y luego el matrimonio y dice: 'Las parejas tienen sus tiempos'. Eso me recuerda a Paolo Guerrero. Eso de los tiempos, procesos, me hacen ruido", arremetió la 'Urraca'.

Sorprenden con noticia de embarazo

La sólida relación de casi cuatro años entre Angie Arizaga y Jota Benz los ha convertido en una de las parejas más admiradas del ámbito del entretenimiento en Perú. El anuncio de su embarazo ha generado una gran alegría y afecto, tanto entre sus seguidores como entre sus compañeros del mundo artístico.

"La bendición que está en camino me tiene muy ilusionada. ¡De solo pensar que dentro de mí está el resultado del amor tan grande que tengo con Jota, me llena de alegría! Imposible decir que no sentí miedo, haciéndome mil preguntas. Ya no es pensar solo en mí, es pensar en nuestro bebé y en nuestra familia. No se imaginan cuánto esperé este momento, cuántas pruebas negativas, cuántos abrazos diciéndome 'ten paciencia', cuántas lágrimas y dolor cuando la prueba era negativa, cuánta presión de la gente que ni conocía, al punto de darme por vencida... de decir 'tal vez esta etapa no es para mí' y me dediqué a sanar por dentro", escribió la modelo.