Sebastián Lizarzaburu está hospitalizado en una clínica: "Sonrío a pesar de estar preocupado"

El popular fisicoculturista, Sebastián Lizarzaburu, ha generado gran preocupación entre sus seguidores al ser ingresado en una clínica y permanecer postrado en una cama durante días. ¿Cuál es su estado de salud?

El reconocido fisicoculturista y exguerrero, Sebastián Lizarzaburu, ha causado gran preocupación entre sus seguidores al ser hospitalizado en una clínica y permanecer en reposo durante varios días. ¿Qué ha sucedido con él?

La noticia de su internamiento surgió cuando Sebastián publicó un video desde su cama de hospital, conectado a diversos equipos médicos, lo que generó alarma en sus seguidores y seguidoras.

En sus propias palabras, Sebastián compartió su experiencia: "Días súper complicados, encima con la mudanza y para cerrar con broche de oro... Una prueba más que me ponen en el camino que debo superar. Dicen que a los guerreros más fuertes les ponen las batallas más duras. Pero a ver... dame una por una... no todas a la vez. En fin, aquí estoy, viniendo a la clínica por una vaina que pensé que sería rápida y me iría a mi casa y terminé internado".

Sebastián reveló que los médicos lo están preparando para una cirugía, la cual no esperaba, ya que se encontraba en medio de una mudanza cuando tuvo que ser llevado de emergencia al centro médico.

¿Cómo la está pasando Sebastián?

A pesar de la situación, Sebastián se mostró optimista y confiado en su pronta recuperación. Compartió algunos detalles sobre su tratamiento médico, mencionando que está recibiendo suero, antibióticos y otros medicamentos por vía intravenosa, además de ser sometido a exámenes de sangre.

Sin embargo, el diagnóstico exacto de su condición aún es desconocido, ya que se están esperando resultados adicionales para determinar la gravedad de su situación.

En sus propias palabras, Sebastián expresó su incertidumbre: "Antes de contarles en detalle, estamos esperando unos resultados para saber exactamente el procedimiento o complejidad del asunto. No quiero adelantarme porque hay 3 escenarios".

Sebastián Lizarzaburu es una figura muy querida en el mundo del fisicoculturismo y la televisión, por lo que sus seguidores están ansiosos por recibir noticias sobre su evolución y pronta recuperación.