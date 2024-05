¿Sellan su amor? Jonathan Maicelo se habría tatuado el nombre de Samantha Batallanos

El boxeador Jonathan Maicelo nuevamente da de que hablar pues el deportista no habría pasado la página con la modelo Samantha Batallanos.

Esta vez Maicelo fue captado a través de sus redes sociales con un singular detalle en el cuerpo que se trataría de una esperada reconciliación entre la modelo y él.

¿Se viene la reconciliación oficial?

La página de entretenimiento de Instarandula evidenció a través de sus historias de Instagram que Jonathan Maicelo se habría tatuado el nombre de Samantha Batallanos quien fue su pareja en el pasado.

Según Samuel Suárez, líder de la plataforma aseveró que no sabe si es un tatuaje reciente o se trata de uno antiguo y estaría viendo la forma de borrárselo.

Sin embargo, como se recuerda hace algunos meses la pareja fue vista junta de nuevo a pesar de haber protagonizado una escandalosa separación con denuncias de por medio.

Tatuaje de Jonathan Maicelo

La propia modelo no confirmó ni rechazó que haya retomado su relación con el deportista pese a pasar la noche juntos en un hotel.

Todo indicaría que la parejita anda más unida que nunca y ahora mucho más con este tatuaje en la piel del boxeador quien no hizo esfuerzos para ocultarlo y lo presumió en redes sociales.

Hasta el momento ambos no han sido vistos juntos públicamente, pese a ello se espera que ambos anuncien que finalmente retomaron su polémica relación.

"No sé lo que sucederá": Samantha Batallanos habla sobre su actual relación con Maicelo

Las cámaras de "Magaly TV, La Firme" remecieron el ambiente de la farándula peruana con un reciente ampay entre Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo. Pese a que hace unos meses ambos se denunciaron por agresión y la modelo terminó con múltiples moretones en todo el cuerpo, ambos se lucieron entrando, por separado, a un departamento.

Tras esto, la ex Miss Grand Perú decidió romper su silencio y lo contó todo en "El Reventonazo de la Chola". Según cuenta Samantha Batallanos, ambos sostuvieron una reunión donde se dijeron de todo, descartando así haber retomado su relación sentimental con Jonathan Maicelo. Además, señaló que en dicho junte no estuvieron solos, ya que había más personas junto a ellos.

"Fue pactado por ambos. (...). En el interior, yo era una mujer que estaba sufriendo mucho a pesar de que solo fue un año de relación. La verdad es que necesitábamos hablar, cerrar procesos, decirnos tantas cosas, reclamarnos, que por qué esto o por qué el otro. En esta reunión había más personas, no estábamos solos" , detalló Samantha.

Asimismo, cuando fue consultada por qué soportó tantas agresiones, confesó que de muy pequeña vivió algo similar en su hogar, por lo cual, llegó a normalizar esto por parte de su entonces pareja. Para Samantha Batallanos, tener una reunión con su presunto agresor era importante y fundamental y por increíble que parezca, explicó sus motivos.

"Yo no digo que está bien. Creo que cada persona necesita curar sus heridas, necesita vivir sus procesos a su manera. Seguramente, hay muchas personas que ahora me juzgan, me condenan, pero la verdad es que yo sentí que necesitaba esa reunión", añadió.