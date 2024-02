Shirley Arica expuso momento candente con Christian Domínguez: "Se sube encima mío"

Beto Ortiz no deja de sorprender a la audiencia, y esta vez nos trae una bomba del pasado. En su programa "Beto a Saber", recordó un episodio que nadie vio de "El Valor de la Verdad" del 2019, protagonizado por la explosiva Shirley Arica. Allí, la modelo menciona a Christian Domínguez. Te contamos de los detalles.

Shirley Arica habló sobre Christian Domínguez

Beto Ortiz compartió las confesiones de la 'Chica Realidad', quien reveló que Christian Domínguez la había besado, pero la cosa no quedó ahí. En una revelación que dejó a todos boquiabiertos, Shirley contó.

"Yo me quedé en la sala con Christian, me saqué la parte de arriba y me eché boca abajo, y en eso siento a alguien que se sube encima mío y me empieza a acariciar, me comenzó a paletear". Un 'encuentro hot' que nadie esperaba.

El comunicador también recordó una "encerrona" con futbolistas peruanos, Yoshimar Yotún, Luis Advíncula y Christian Cueva. La 'Chica Realidad' explicó: "Estaba Advíncula, Yotún y Cueva. Cueva me afanó, me acompañó al baño, y de pronto se iban desapareciendo uno y el otro. Era un arroz con pollo esa reunión".

Declaraciones tras el ampay

Este destape llega en medio del escándalo de Christian Domínguez, quien enfrenta acusaciones de infidelidad con Mary Moncada y Alexa Samamé, afectando su relación con Pamela Franco. Pero ¿cómo reaccionó Christian ante estas revelaciones? Pues, el cantante aceptó que no le fue infiel ni una, ni dos, sino varias veces.

La farándula no se queda atrás, y Belén Estévez también tuvo algo que decir. La excompañera de Christian Domínguez confesó: "Yo he trabajado con él alguna vez, me mintió en la cara. Parece que sus parejas tampoco se dieron cuenta de eso. El infiel, ya es patológico, es infiel en todas las áreas de su vida".

Comunicado de Pamela Franco. (Foto: Captura de pantalla)

La ex de Christian Domínguez, Pamela Franco, también se pronunció tras los rumores. En un comunicado, anunció su separación y pidió respeto: "Quiero informar a la opinión pública mi separación definitiva con el señor Christian Domínguez. Por el momento no daré declaraciones por la tranquilidad de mi familia y en especial de mi hija".

En este drama de la farándula, las emociones están a flor de piel. Este episodio del pasado de Shirley Arica se suma a la lista de revelaciones candentes que han puesto a la farándula en el centro de atención. La radio no se cansa de sorprendernos con sus historias picantes y secretos del pasado que salen a la luz.