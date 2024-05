Shirley Arica, Gabriela Herrera y un hombre entraron a un hotel, pero no se quedaron: ¿Dónde fueron?

Las cámaras del programa "Amor y Fuego" capturaron un momento inesperado este último miércoles en el Club Cultural Deportivo Lima, donde se realizaba el concierto 'Cochinola'. Entre los muchos famosos que asistieron, Shirley Arica y Gabriela Herrera, conocidas exchicas reality, fueron las protagonistas de una escena que ha dado mucho de qué hablar.

Shirley Arica y Gabriela Herrera van a un hotel

Después de una noche de música y diversión en el concierto 'Cochinola', Shirley Arica y Gabriela Herrera continuaron la fiesta, pero con un giro inesperado. Al término del evento, Shirley salió sin zapatos y con medias, y Gabriela agarrada de dos amigos suyos. Ambas no se dirigieron a casa como muchos.

Las cámaras de "Amor y Fuego" captaron a las conocidas exchicas reality no solo ingresando a un hotel en Miraflores junto a un hombre, sino cambiando de planes repentinamente y mudándose a un departamento en San Isidro. Las imágenes muestran a ambas acompañadas de un hombre entrando a un hotel en Miraflores.

#AmorYFuego | La farándula lorcha pierde el control ¡en una juerga interminable! 😱



Todos los detalles hoy en 'Amor y Fuego' ❤️🔥 a la 1:50 pm , solo por Willax Televisión. pic.twitter.com/VRaV5EY9cf — Willax Televisión (@willaxtv) May 2, 2024

"¡Shirley!", comienza diciendo Gabriela Herrera. "No vas a poder conmigo. No podrás jamás", menciona Shirley Arica. "¿Cómo que no? No jo***, estúpid*. Me voy a tu casa, la con**", responde Gabriela Herrera. "Vete a la mier** (...) Oye, oye, oye. No me toques", contesta Shirley.

Luego sus amigos hacen bulla y una grita: "No se peleen". Mientras eso sucede Shirley Arica sonríe y Gabriela Herrera está alborotada. Se nota que todo eso último es parte de la broma y el juego entre ellos.

Se van a un departamento

Sin embargo, el plan no se quedó ahí. Después de un corto tiempo, el trío no solo salió del hotel, sino que abordaron un taxi y se dirigieron a otro lugar, donde decidieron continuar la noche. La voz en off de "Amor y Fuego" sugiere que salieron del hotel porque posiblemente no las dejaron pasar porque las vieron en estado de ebriedad.

El destino final de la noche fue un departamento en San Isidro, donde el trío decidió instalarse. Las especulaciones sobre qué los llevó a cambiar de lugar son muchas, pero lo cierto es que terminaron su noche lejos de donde la empezaron.

Las modelos parecían disfrutar de la noche, aunque mostraban signos de haber bebido un poco más de la cuenta. Ellas salieron en aparente estado de ebriedad del concierto, ya que estuvieron caminando agarradas de sus amistades.

Este episodio ha provocado todo tipo de reacciones entre los seguidores de las farándula, que se preguntan qué habrá pasado exactamente entre esas paredes. Estaremos pendientes para traer todas las novedades al respecto.