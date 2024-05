Shirley Arica tras ser captada entrando a un hotel con Gabriela Herrera y un amigo: "Queríamos descansar"

Shirley Arica habló para las cámaras de Amor y Fuego sobre las imágenes que la muestran junto a Gabriela Herrera entrando a un hotel con un hombre después de asistir a 'Cochinola'. La conocida 'Chica realidad' aclaró que el joven es simplemente su amigo y explicó que se retiraron rápidamente del hotel porque la hora de entrada era a partir de las 03:00 p.m.

En ese sentido, la modelo explicó el verdadero motivo por el que fue captada en esa situación para que no se preste a malos entendidos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Shirley Arica reaparece tras ser comprometedoras imágenes

La 'chica realidad´ reapareció para las cámaras de 'Amor y Fuego' y explicó el motivo por el cual se retiró del hotel al que fue vista ingresando con Gabriela Herrera y un amigo. En ese sentido, Shirley Arica explicó esta situación para que no se preste a malos entendidos en los medios de comunicación.

"Es un amigo mío hace años. Llegamos, pero el check in era a partir de las 3 de la tarde y no podíamos descansar, mi amigo nos dijo: 'quédense en mi jato y yo me duermo en el mueble'", manifestó. Incluso, señaló que ahora le dice 'novia' a Gabriela Herrera, pues luego de que se difundieran las imágenes, la han tildado de 'lesbiana'.

"Le digo 'la novia' porque nos han dicho hasta que somos lesbianas, ya no sé qué más me van a inventar, pero no, me gustan los hombres", aclaró. "Estoy soltera, ya me aburrí de salir con puro imbécil. No quiero estar con nadie, estoy dedicada a mi chamba, entonces no, no tengo tiempo", agregó Shirley Arica.

Desmienten especulaciones

Las modelos Shirley Arica y Gabriela Herrera fueron entrevistadas por un reportero de 'Amor y Fuego', rompiendo su silencio después de ser vinculadas sentimentalmente. Todo comenzó cuando fueron vistas entrando juntas a un hotel después del concierto "Cochinola".

Ante estas especulaciones, Shirley Arica y Gabriela Herrera decidieron tomárselo con deportividad y respondieron para 'Amor y Fuego' acerca de por qué se les considera novias. Ambas negaron cualquier relación amorosa entre ellas y enfatizaron su interés en los hombres. Ambas fueron entrevistadas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Ante las especulaciones de la prensa, Gabriela Herrera desmintió le hecho de que ella sea 'lesbiana' y aclaró que no pasó nada entre ella y Shirley Arica. "No, qué bueno seria (trío). Estábamos muy cansadas después de una fiesta tan larga, terminamos destruidas (...) La verdad es que nosotras ya nos reímos y decimos que somos las novias para fastidiar", respondió la modelo.