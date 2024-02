"Si dice que Cueva conoce a los delincuentes por qué no los echa", Magaly cuestiona a Christian Cueva por el caso de Paolo Guerrero

El caso de Paolo Guerrero sigue causando polémica pero esta vez luego de que el jugador revelara que su amigo Christian Cueva conocía a las personas que lo están amenazando a él y a su madre.

Estas revelaciones despertaron la indignación de Magaly quien afirmó que si Cueva sabe la identidad de estos delincuentes por qué no los expone a la policía, siendo preocupante que los propios jugadores tengan amistades de ese tipo.

Le dice sus verdades

Magaly Medina no dudó en comentar el caso de Paolo Guerrero quien recientemente ha revelado los motivos por el que no quiere jugar para el club César Vallejo tras recibir amenazas mediante su madre de los delincuentes.

Incluso el popular 'Depredador' reveló en el programa de 'América Noticias' que habló con Christian Cueva para comentarle lo que sucedía y el jugador le aseguró que tiene un amigo que los conoce para que pueda conversar con los delincuentes y cesar las amenazas en su contra.

Estas declaraciones indignaron a la conductora quien aseveró que si Cueva sabe la identidad de las personas que pretenden atentar contra la vida de Paolo y hasta de su madre porqué no los expone ante la policía.

"Es cierto que no lo pueden haber amenazado, pero si dice que su amigo Cueva le ha puesto en comunicación con aquellos que han amedrentado a su madre, ¿por qué entonces su amigo Cueva no va a la Policía y los echa? ¿Les dice: 'estos son, atrápelos'?", sostuvo la conductora

Además, recalcó que Paolo Guerrero es un ser privilegiado porque al verse expuesto a la inseguridad de nuestro país habló hasta con el ministerio del Interior para que le ofrezcan la seguridad del caso.

"¿Cuántas familias en este país, pobres, pujantes, se han quedado sin empleo o han perdido un familiar. Paolo es un privilegiado. Él habló con el ministro. Parece que en este país los que más tienen son los que más se quejan", indicó.

Incluso, la 'Urraca' recordó años atrás cuando también recibía amenazas de jugadores por hablar de su vida privada o por sacar a la luz sus ampays por lo que la 'Urraca' tuvo que reforzar su seguridad por temor a su vida.

"Me parece gravísimo que Guerrero haya dicho que su amigo Cueva conoce a los delincuentes que estaban amedrentando a su madre. Eso a mi me pone los pelos de punta porque yo ya dije que acá sospechábamos de esa vinculación infame entre delincuentes y jugadores de fútbol porque, al igual que la mamá de Paolo, recibí mucha amenazas y el canal me puso protección. Algo que Paolo podría hacer si quisiera honrar su palabra", agregó.

Richard Acuña no suelta a Paolo

Todos estos mensajes han preocupado a Richard Acuña, presidente de la César Vallejo, quien manifestó su pesar ante esta terrible situación. "Bastante preocupado por las declaraciones del día de hoy de Paolo Guerrero. Nosotros, como institución, hemos sido los primeros que nos hemos preocupado en la seguridad de Paolo y toda su familia", señaló.

Sin embargo, indicó que hasta el momento Paolo Guerrero no ha enviado la documentación requerida para su desvinculación del cuadro trujillano. Pero, pese a estas amenazas, el directivo asegura que espera tener al "Depredador" este sábado en Trujillo.

"Lo único que nos corresponde a nosotros como institución es esperar la formalidad por parte del jugador para que la parte legal comience a trabajar sobre ello. No vamos a obligar a nadie a que esté en el club. En la actualidad, Paolo es jugador del club César Vallejo; por eso, lo esperamos el sábado en la ciudad de Trujillo", agregó el esposo de Brunella Horna.

"No puedo considerar la inseguridad como motivo de fuerza mayor; si no, la totalidad de los jugadores de los 18 clubes a nivel nacional se sentirían inseguros de participar en esta competencia. Yo creo que con sus declaraciones Paolo descarta jugar en el fútbol peruano", añadió.