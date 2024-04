"Si mostrara mi celular": Gabriela Herrera revela que futbolistas de la selección peruana le 'tiran maicito' en redes

Gabriela Herrera fue el foco de atención en uno de los segmentos del programa 'Magaly TV, la firme', transmitido el viernes 26 de abril. En la entrevista, la modelo y bailarina compartió detalles sobre el tipo de pareja que le gustaría tener, entre otros temas. En tal sentido, reveló que muchos futbolistas de la selección peruana le escriben en sus redes sociales.

Por tal motivo, las declaraciones de la modelo llamaron la atención de los medios, lo cuales se preguntan quienes de los futbolistas podrían ser. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Gabriela Herrera revela que futbolistas le 'tiran maicito'

En medio de una reciente conversación con el programa de Magaly Medina, la modelo Gabriela Herrera detalló que varios futbolistas de la selección le escriben para invitarla a salir. Durante la conversación, el reportero de la Urraca le preguntó a Gabriela Herrera si algún jugador de fútbol le había propuesto salir: "Algún futbolista te ha coqueteado, ha habido algún acercamiento".

"Si te mostrara mi celular tendría una selección puesta, te lo juro", detalló la modelo entre risas. El comunicador la volvió a cuestionar: "¿Conocidos?", a lo que Gaby contestó: "Sí, claro que sí (¿han estado en la selección alguno de ellos?) Varios", sostuvo para la sorpresa de muchos.

Sin embargo, la modelo no reveló la identidad de los futbolistas que le escribieron, dejando a la intriga de los televidentes y los medios de comunicación. Tengamos en cuenta que en en diversas ocasiones algunos futbolistas han sido ampayados en situaciones comprometedoras a pesar de estar casados.

¿Perdonaría una infidelidad?

La afirmación de la modelo y cantante Gabriela Herrera es que considera que la infidelidad es imperdonable, ya que deja cicatrices permanentes que pueden generar toxicidad en las personas. Además, menciona que cuando percibe signos de control en una relación, prefiere cortarla por completo.

En ese sentido, ella marca distancia de las relaciones tóxicas y, si se da el caso, termina con el noviazgo si le fueran infiel, ya que lo considera un acto imperdonable.

"Es muy difícil perdonar una infidelidad, eso te marca, te deja una herida y cada vez que hay un problema en la relación va a salir a flote. Me han sido infiel y he cortado la relación. Dije hasta aquí no más. Uno siempre debe aprender a valorarse, quererse y saber que para ser feliz no necesitas estar al lado de alguien que te hace daño", añadió la modelo Gabriela Herrera sobre la infidelidad.