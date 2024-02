"Si no es tu mundo, qué diablos hacías teniendo 'good times'", Magaly Medina explota contra Christian Cueva

Magaly Medina nuevamente habló de Christian Cueva en su último programa y no dudó en chancarlo por tratar de minimizar su infidelidad y tratarla como una equivocación en su vida.

Recordemos que Christian Cueva recientemente ha brindado declaraciones y afirma que solamente le fue infiel a Pamela López con Pamela Franco.

Le dice sus verdades

Magaly Medina se mostró bastante indignada y ofuscada por las recientes declaraciones de Cristian cueva en los medios de comunicación en donde trata de pasar por paños tibios su comportamiento.

La conductora aseveró que ahora el jugador tilda de una mala decisión las infidelidades que cometió hacia su esposa quien ya le había dado una oportunidad luego de descubrir ciertas conversaciones con algunas mujeres de la farándula.

"Ha cambiado de palabra, ya no dice error sino ahora dice que fue una mala decisión", dijo la conductora.

Asimismo, la popular 'Urraca' recalcó que un error es solo una vez no reiteradas ocasiones y criticó que afirme que no es su mundo la farándula cuando él mismo se ha involucrado con mujeres que pertenecen a este espacio.

"Eso es una vez, pero no varias veces, y todavía tiene la conciencia de decir que este no es su mundo. Si no es tu mundo, qué hacías escribiendo y gileando a tanta gente de la farándula", agregó.

Por otro lado Magaly Medina también criticó a las mujeres que se involucran con mujeres casados sabiendo que esto podría traerle consecuencias y afectar la salud emocional no solamente de las cosas sino de las familias.

"Qué diablos hacías teniendo 'good times' con tantas mujeres de la farándulas. Claro, muchas que se hacen las santurronas, pésimo, un irrespetuoso que le faltó a la madre de sus hijos", arremetió.

Cabe resaltar que el día de ayer el jugador quiso comunicarse directamente con Magaly Medina para poder aclarar algunos puntos sin embargo Christian terminó por desistir y afirmar que ya no hay nada de qué hablar.

Cueva se refugia en Dios

En el programa de farándula más candente de la televisión, Christian Cueva no solo admitió sus "errores" con Pamela Franco, Chris Soifer y Rosángela Espinoza, sino que también dejó claro que está en un camino espiritual para cambiar. Se va directo a la iglesia.

"Estoy con una persona que quiero mucho que es la persona de la iglesia y me está ayudando. No te puedo decir ahorita y no descarto si debo ir a un psicólogo, pero para mí lo principal es Dios", confesó el futbolista en medio de la entrevista. Parece que 'Aladino' busca una nueva dirección en su vida.

El futbolista no solo busca enmendar sus errores, sino que también se plantea la posibilidad de buscar ayuda profesional. "Tomaré en cuenta buscar a un especialista, pero sé que quien nunca me soltó la mano fue mi esposa y Dios", agregó Cueva.

Y como si eso no fuera suficiente, Christian Cueva no pudo evitar derramar algunas lágrimas al final de la entrevista. "Ahora solo quiero regresar a lo mío, recuperarme y hacer feliz a la pelota, ella y mi familia. Mucha gente me quiere ver destruido, eso no se lo voy a permitir a nadie", expresó 'Aladino' entre sollozos.