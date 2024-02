"Siempre te amaré": Christian Cueva envía tulipanes a su esposa Pamela López. ¿Cómo reaccionó ella?

El popular 'Cuevita' está en el ojo público debido a que se confirmó el amorío que tuvo con Pamela Franco cuando él estaba en una relación con Pamela López, la madre de sus hijos. Este amorío clandestino se conoció debido a los fuertes rumores que había desde el 2018 y recién ahora, la cumbiambera se animó a declarar toda la verdad, luego de que Pamela López descubriera chats comprometedores en el celular de su esposo. No obstante, Christian Cueva ahora se muestra enviándole regalos a la madre de sus hijos buscando reconquistarla. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Christian Cueva le envía tulipanes a Pamela López

Tras haberse descubierto la infidelidad de Christian Cueva con Pamela Franco, el pelotero ahora busca reconciliarse con su esposa. Recordemos que la cumbiambera declaró para televisión nacional cómo fue su amorío clandestino con Christian Cueva, a pesar de haberlo negado rotundamente en diversas oportunidades. Ahora, el futbolista está en el ojo de la tormenta, pues ha recibido diversas críticas y su esposa decidió dar por finalizada su relación.

Ante ello, todo indica que el pelotero no se rendirá y buscará la reconciliación con Pamela López, pues en pleno Día de San Valentín, 'Cuevita' le envió un ramo de tulipanes a su aún esposa. Y es que el programa "Amor y Fuego" reveló nuevas imágenes de este hecho en donde Christian Cueva envía un ramo de flores. De igual forma, detallaron que tuvieron una conversación con la persona encargada de enviar el arreglo floral.

"No sé cómo le manda, le digo, pero me manda el ramo de flores, el más grande. Yo quiero verlo en la mesa", se le escucha decir a una mujer. Mientras que en la tarjeta dice: "Siempre te amaré, perdóname por todo"

Cueva se pronunció tras entrevista de Pamela Franco

Luego de haber estado en el ojo de la tormenta y de que se revelara su infidelidad con Pamela Franco, el futbolista Christian Cueva se pronunció en sus redes sociales. Él reconoció el error que cometió y dejó en claro que está desligado de la cantante de cumbia actualmente. Además, aprovechó en pedirle perdón a su esposa y a sus hijos por todo el daño causado. Recordemos que en las últimas semanas muchos rumores estaban circulando al respecto. Ahora, luego de que Pamela Franco haya sido entrevistada en Mande Quien Mande, su amorío con Christian Cueva su confirmó.

Comunicado de Christian Cueva

"No reconozco mi vinculación con la señora Franco como una relación, sino como una vinculación indebida, errónea, equivocada, perjudicial, que justamente dejamos porque no era correcta y podía dañar mi relación con quien aún no era mi esposa, pero a quien ya me unía el amor. Si bien, hace cinco años cortamos contacto, cometí la tontería de hablar con ella nuevamente, una sola vez, a partir de una llamada tripartita. Estos hechos son conocidos y aunque no trascendieron de una corta llamada, abrieron heridas profundas en mi familia, que lamento y quisiera poder sanar", agregó.