"Siempre te defendí": 'Metiche' le responde con todo a Karla Tarazona tras minimizar su amistad

Kurt Villavicencio respondió sin guardarse nada a Karla Tarazona después de que ella lo confrontara en 'Préndete' por dejar entrever que la conductora haya retomado su relación con Christian Domínguez. Recordemos que el cantante de cumbia y la presentadora de televisión fueron captados entrenando juntos. Ante ello, muchos internautas en redes sociales empezaron a rumorear que ambos tendrían un acercamiento. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Metiche le responde a Karla Tarazona

Ante los rumores de un supuesto amorío con su expareja Christian Domínguez, Karla Tarazona salió a desmentir todos estos rumores y a referirse a su compañero Kurt Villavicencio. Ante ello, el popular 'Metiche' no se quedó callado y decidió responder a la también locutora de radio.

Frente estas afirmaciones, Kurt Villavicencio se mostró indignado y le recordó a Karla Tarazona que fue uno de sus más acérrimos defensores. "Creo que se ha olvidado que en 2016, cuando ella estaba en el reality de Gisela Valcárcel y yo en otro canal... ya se olvidó todo lo que yo la defendí de Christian Domínguez. Recuerdo cuando él fue a un programa de ATV yo tenía una lista de preguntas sobre toda la infidelidad, Christian no me quiso contestar, evadía todas las preguntas. Yo siempre te defendí Karla Tarazona de esa infidelidad que cometió Christian Domínguez y parece que Karla se ha olvidado", dijo molesto.

Sin embargo, reconoció que en esa época no era cercano a Karla Tarazona, aunque le conmovió su caso. "Yo no estuve pegado a ella, pero qué le contó ella a todo el Perú, la infidelidad que cometió Christian con la Chabela, a quién no le va conmover que habiendo dado a luz te saquen la vuelta en tus narices", acotó Metiche. En ese momento, Karla Tarazona aseguró que nunca negó que hubiera hecho su caso público su caso de infidelidad. "Nadie niega y no paré hasta que los dos pidieron perdón públicamente y se cerró todo, eso se acabó y todos lo vieron", dijo la conductora.

¿Qué dijo la expareja de Christian Domínguez?

Después de ser vista entrenando con Christian Domínguez, Karla Tarazona criticó a Kurt Villavicencio por insinuar un posible acercamiento entre ellos, y se comunicó con el programa 'Todo se filtra' para expresar su malestar.

"Yo no entiendo por qué tanta vuelta le dan al tema si Kurt sabe muy bien que desde el año pasado yo entreno con la 'Máquina', eso no es novedad, casi nunca hemos coincidido en los entrenamientos, y hoy se dio porque él (Christian Domínguez) estaba grabando contenido y nos hemos cruzado... ¿entonces qué hago, porque él está ahí entonces yo no entro?", expresó la conductora radial.