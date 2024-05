¡Sigue brillando! Amy Gutiérrez comparte el tráiler de su protagónico en película y estrena nuevo videoclip

La cantante Amy Gutiérrez ha encantado al público con su bella voz en la salsa peruana. Ahora, como parte de su carrera artística se ha lanzado como actriz y ya estrenaron el tráiler oficial de 'Papá por sorpresa', donde tiene un papel protagónico.

Amy en la película 'Papá por Sorpresa'

Amy Gutiérrez es una joven muy querida por el público peruano, debido a su talento musical y grandes éxitos. A través de su música, ha llegado como artista a nivel nacional, pisando grandes escenarios y conociendo a importantes cantantes internacionales.

Ahora, la cantante se ha preparado como actriz y fue elegida para participar en la película peruana - española, 'Papá Por Sorpresa'. Amy cuenta con un papel protagónico en el film y ahora, se acaba de lanzar el tráiler oficial en todas las plataformas digitales.

La película contará una historia que te llevará en un viaje emocional lleno de risas, ternura y momentos inolvidables para disfrutar en familia. El film 'Papá Por Sorpresa' fue grabada en la encantadora ciudad de Arequipa y protagonizada por Amy Gutiérrez, Gonzalo Ramos, Almudena García, Daniela Olaya, Lilian Schiappa-Pietra y Emanuel Soriano.

La artista de la salsa peruana, compartió muy emocionada este lanzamiento de su primer papel protagónico en sus redes sociales. "Feliz por esta oportunidad. Ahora sí, el tráiler oficial de mi primera película", escribió.

¡Ya estrenó "Bye Bye"!

La joven Amy Gutiérrez lanzó hace varios meses su álbum 'Valiente' que contiene nuevos temas inéditos. Desde entonces, ha lanzado el videoclip de varias de sus producciones musicales, entre ellos los temas: "Que Pasaría" en versión salsa y balada, "Bye Bye" en versión salsa y a pedido del público acaba de estrenar la versión balada.

Por medio de su canal de YouTube, ya está disponible el videoclip oficial de "Bye Bye" versión balada que fue grabado en la playa. Al público le emocionó esta nueva producción musical y elogiaron el gran talento de la joven artista.

Más de Amy Gutiérrez

Amy Gutiérrez es conocida por grandes éxitos como "No Sé", "A Cuánto Me Quedé", "Alguien", "Tú", "Cómo se perdona", "No Te Contaron Mal", "Vamos a Escapar" y muchos más. Ahora, fue elegida entre muchos artistas para participar en el nuevo álbum de Master Chris, 'La Nueva Cepa'.

No queda duda que la cantante Amy Gutiérrez viene avanzando en su carrera artística como actriz en la película 'Papá Por Sorpresa' y sus nuevas producciones musicales dedicados a todos sus seguidores.