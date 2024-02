¡Siguen facturando! Conoce cuánto cobra por show Pamela Franco y Christian Domínguez

Pamela Franco y Christian Domínguez continúan envueltos en la controversia después del escándalo de infidelidad protagonizado por el cantante con Mary Moncada y Alexa Samamé. Además, se suma la acusación de Pamela López contra la cantante de cumbia, por haberse metido en su relación con Christian Cueva. No obstante, ambos artistas continúan realizando sus labores profesionales. Conoce cuánto cobran por show en la siguiente nota.

¿Cuánto cobran por show?

Este viernes, América Hoy dio a conocer los honorarios que ambos cantantes cobran por sus actuaciones y promociones en redes sociales. Aprovechando la situación actual, decidieron incrementar sus tarifas. Pamela Franco tiene tres eventos programados para este fin de semana. En uno de ellos, ofrecen entrada gratuita para los "Christian", mientras que en otro evento invitan a etiquetar a amigas interesadas en los "yapes de 280 soles". Por su parte, Christian Domínguez tiene cuatro presentaciones con su orquesta.

En ese sentido, Pamela Franco cobra 10 mil soles por un show de una hora con orquesta completa y video saludo para difusión en redes sociales. De igual forma, cobra 5000 soles por animación de marca, 1000 soles por feed de Instagram y 500 soles por una historia de Instagram. Todo ello fue revelado por el programa "América Hoy".

La presentación de una hora de Christian Domínguez con su orquesta tiene un precio de 15 mil soles, que incluye la publicación del afiche del evento una semana antes y un video de saludo de la agrupación. Es importante destacar que tanto Christian como Pamela requieren el 50% del pago por adelantado, y el resto se abona el día del espectáculo.

Más pruebas salen a la luz sobre Pamela Franco y 'Cuevita'

Los rumores sobre una relación clandestina entre Pamela Franco y Christian Cueva están ganando fuerza debido a las pruebas que han surgido. En esta ocasión, Estrella Bereche, quien anteriormente formaba parte de Alma Bella y era amiga cercana de la cantante, confirmó en el programa 'Magaly TV La Firme' que ambos tuvieron un romance, a pesar de que el futbolista sigue casado con Pamela López.

Cuando se le preguntó si existían videos de Pamela Franco y Christian Cueva juntos, la exintegrante de Alma Bella afirmó que había visto uno en el que estaban en una habitación. "¿Y ella te mostró fotos, o algún videito de él, o sea ellos dos juntos?", fue la consulta, a lo que Estrella respondió.

"No sé si me mostró o yo lo vi, no lo recuerdo, pero fácil sí, en el mismo vuelo quizás, sí creo que sí me mostró. Que estaba sentado y ella encima de él y una tercera persona los estaba grabando y estaban cantando una canción, una chicha. Estaban como en un cuarto y una tercera persona los grababa", acotó.