"Simplemente escuché": Domínguez acepta que Pamela Franco le habló sobre Christian Cueva: ¿confesó relación?

¡Arde Chollywood! Christian Domínguez se confesó en "América Hoy" y brindó datos inéditos sobre la traición a Pamela Franco y sobre la supuesta relación entre la cantante y Christian Cueva. Una de las preguntas que más se hacían era sobre una supuesta filtración de información por parte del cantante a la esposa del jugador de fútbol, lo cual dio inicio a las especulaciones sobre un posible affaire entre su expareja y "Aladino". Todo esto respondió el cumbiambero, quien sorprendió al revelar que Franco le había hablado del tema. ¿Qué le dijo?

¿Pamela Franco confesó relación con Christian Cueva?

El término de la relación entre Christian Cueva y Pamela López trajo cola en "Chollywood". Más aún cuando se involucró como posible "manzana de la discordia" a Pamela Franco, ahora expareja de Christian Domínguez.

Este enredo entre las Pamelas y los Christians ha tenido en vilo a toda la farándula peruana y fue Christian Domínguez el encargado de hablar por primera vez al respecto. Uno de los puntos en consulta fue si el cantante le había dado información a Pamela López sobre un posible romance entre Pamela Franco y Christian Cueva.

Sin embargo, esto fue descartado tajantemente por el cumbiambero, quien además refirió que la llamada que habría tenido Pamela Franco con Christian Cueva se dio después de su sonado ampay. "No (no le entregué ningún material a Pamela López), no tengo nada que decir al respecto. Las personas que tienen que aclarar son ellos sobre esa llamada porque eso ha sido después de lo que pasó", señaló Christian Domínguez.

Asimismo, confesó que toda esta información se la dio la propia Pamela Franco. Pese a todo, el cantante confía en la fidelidad de la cumbiambera y la defendió de las acusaciones. "Yo no tengo ninguna prueba, ninguna evidencia, no tengo nada que a mí me haga sospechar o dudar de Pamela para mí. No, no hemos hablado del tema Christian Cueva. Esto me lo mencionó ella misma, simplemente la escuché y le dije que estaba bien", añadió Domínguez.

Christian Dominguez NIEGA ser el que le mandara el pantallazo de la llamada de Pamela Franco y Christian Cueva a Pamela Lopez pero suelta tremenda bomba: "ellos se llamaron luego del ampay". Estoy SHOCK. #américahoy #MagalyTVLaFirme pic.twitter.com/KgvTrXF3zh — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) February 5, 2024

Vio el ampay junto a Pamela Franco

El día del ampay, Christian Domínguez se sentó en su sala junto a Pamela Franco para ver las imágenes exclusivas de "Magaly Tv, La Firme". Según comenta el artista, él no se imaginó que era la persona del ampay, ya que pensaba que no lo habían "descubierto".

"Sí, lo vi junto con Pamela. No me imaginaba que era yo el del ampay, no tenía sospechas de eso", reconoció Christian Domínguez. Además, el cumbiambero señaló que ambos lloraron juntos. "Cuando salieron las imágenes, lloramos juntos. Lo vimos de la manera más alturada", agregó.

Sobre la reacción de Pamela Franco, se había rumoreado que tras las imágenes, la cantante lo habría botado de su casa, sin embargo, esto fue descartado tajantemente por Christian Domínguez. "No, no es así como dicen. Lo vimos alturadamente y lo hablamos de la manera más calmada posible", añadió.