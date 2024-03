¡Sin Julián Zucchi! Yiddá Eslava revela que seguirá haciendo cine con su propia productora

La actriz peruana admitió que ha finalizado su asociación profesional con Julián Zucchi y seguirá adelante con sus proyectos de forma independiente. Cerca del estreno de "Sí, mi amor 3" en Netflix, Yiddá Eslava expresó su decepción por cómo el escándalo relacionado con las acusaciones de infidelidad hacia Julián Zucchi y las polémicas con su expareja han opacado el lanzamiento en la plataforma de streaming.

De este modo, la actriz rompe lazos laborales con su expareja luego de que el escándalo por la presunta infidelidad haya ocupado las portadas de los diarios nacionales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Yiddá Eslava no volverá a trabajar con Julián Zucchi

La actriz no ocultó nada y se puso en contacto con Rodrigo González y Gigi Mitre para explicar las razones detrás de su decisión de hacer pública su separación de Julián Zucchi hace cinco meses, debido a una infidelidad del argentino.

"Es un logro que lamentablemente no podemos celebrar juntos, con mucha pena, pero yo sí me voy a abrazar por mi esfuerzo", dijo sobre el estreno de sus cintas en Netflix.

En ese momento, Gigi Mitre le consultó si seguiría trabajando con Julián Zucchi. "No, no, no... yo he sacado mi productora sola, con la que estoy haciendo todo esto. Yo soy la coguionista de todas las películas, ya saqué mi propia productora y voy a seguir haciendo lo que amo, cine, show y todo... hay que levantarse y dedicar el tiempo a crecer como persona, nadie muere de amor", concluyó Yiddá Eslava.

La actriz explicó que decidió compartir su versión de los hechos porque su ex pareja 'oficializó' su relación con Priscila Mateo, reportera de Magaly Tv La Firme, mientras que ella quedó retratada como la persona 'despechada' en esta situación.

¿Por qué ocultó la infidelidad de Julián Zucchi?

La ex chica reality Yiddá Eslava reveló entre lágrimas las razones por las que se separó del padre de sus hijos, Julian Zucchi: "Me separé de él porque me fue infiel. Yo le descubrí la infidelidad. Cuando le descubro la infidelidad se rompe el vínculo de amigos y pareja", indicó Yiddá en el adelanto del programa de espectáculos.

A pesar de esto, hay quienes se cuestionan por qué Yiddá Eslava no mencionó la infidelidad de Julián Zucchi en su momento. En respuesta, la actriz reveló las razones detrás de su decisión de mantenerse en silencio después de descubrir el error de su pareja y el difícil momento que experimentó. "¿Por qué no lo dije antes? Porque aún le tenía cariño, no amor. Porque yo soy muy firme con eso en mis decisiones. Decido cortar porque yo merezco a alguien que me respete como mujer", reveló entre lágrimas la actriz.

"Me mordí la le ngua, me pasé los coágulos y dije: 'Vamos pa adelante' (....) Lo guardé tanto tiempo por mis hijos, porque ellos no merecen que el nombre de su papá y mamá estén en titulares", sostuvo Yiddá Eslava.