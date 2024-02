Sobrina de Pamela Franco critica a esposa de Christian Cueva: "¿Por qué lo saca ahorita? Es un poco raro"

En el mundo del chisme y la farándula peruana, el escándalo entre Pamela Franco y Christian Cueva sigue dando de qué hablar. Y esta vez, la sobrina de la cumbiambera rompe el silencio en una entrevista explosiva con "Amor y Fuego".

Sobrina de Pamela Franco se pronuncia sobre el escándalo de su tía

El equipo de "Amor y Fuego" no se queda atrás y se embarca en una misión para descifrar los secretos detrás del escándalo de Christian Cueva visitando la casa de Pamela Franco en Nuevo Chimbote. La sobrina, Nicole, se suelta y comparte cómo la familia afronta este revuelo mediático.

Nicole, la sobrina de Pamela Franco, habló claro sobre la situación. "Yo los entiendo y eso, pero no se han puesto a pensar en los familiares. Sí afecta bastante. Por todos lados que vamos, hasta con mi abuelito, por todos lados que vamos, todos están hablando de ese tema. Da pena porque ya escapa de las manos de mi tía", expresó sin rodeos.

Sobrina de Pamela Franco opina sobre Pamela López. (Foto: Amor y Fuego)

Nicole no pierde tiempo en lanzar críticas a Pamela López, la esposa actual de Christian Cueva, cuestionando la demora en tomar la decisión de separarse. "Ella ha esperado hasta este momento para sacar a la luz porque no es que sepa de ahora. ¿Por qué lo saca ahorita? Esperar hasta este momento es un poco raro también", señaló la sobrina.

Además, Nicole deja claro su punto de vista sobre cómo una mujer que se respeta actuaría en estas situaciones. "Cuando una mujer se hace respetar y quiere hacerse respetar, no perdona esas cosas y si se hubiera enterado en el momento, lo hubiera dejado en el momento a Cueva", subrayó.

Los vecinos de Nuevo Chimbote opinan

El equipo también charló con los vecinos de la zona, quienes confirman que la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva no era ningún secreto en Nuevo Chimbote. Los residentes aseguran que todos estaban al tanto de esta historia de amor y desamor.

Nicole no solo arremete contra Pamela López, sino que también sale en defensa de la lealtad de su tía hacia Christian Domínguez. "Mientras que mi tía ha estado con su pareja, la actual, pareja que ya se separó, si no me equivoco, creo que ella ha respetado esa relación", afirmó la sobrina.

En este escándalo, cada capítulo revela más intrigas y detalles jugosos. Estaremos pendientes de más novedades en todo este drama de las Pamelas y los Christians.