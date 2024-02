"Son unas payasas, todo por rating", usuarios critican a conductoras de 'América Hoy' por entrevistar a Christian Domínguez

Este lunes el programa América hoy vuelve a la televisión sin embargo ha generado una gran polémica debido a que han promocionado una entrevista en la que Cristian Domínguez podrá contar su verdad de los hechos.

Diversos usuarios aseveraron que "América Hoy" únicamente quiere lavarle la cara al cantante porque es parte de la conducción del programa y así ponerle paños fríos a los casos de infidelidad que han salido a la luz estos últimos días.

¿Lo limpian de polvo y paja?

'América hoy' vuelve este lunes 5 de febrero o y por la puerta grande ya que el programa producido por Gisela Valcárcel dio a conocer que este estreno se viene con todo ya que es Christian Domínguez el protagonista.

"Este lunes 5 de febrero regresa América hoy y con una entrevista exclusiva. Christian Domínguez por primera vez romperá su silencio", dice la promoción de la entrevista del programa.

Cómo se sabe hace ya algunos días atrás, se supo las infidelidades que había cometido el cantante, primero con Mary Moncada y luego con Alexa Samamé, dos mujeres que confirmaron haber sido parte de la vida clandestina del cumbiambero.

Es por ello que este lunes Christian finalmente podrá contar su versión de todas estas acusaciones y con pruebas en su contra, infidelidades que lograron terminar su romance con Pamela Franco, madre de su última hija.

Sin embargo, lo que ha causado polémica es el avance de la entrevista pues se puede ver a Janet Barboza y a Ethel Pozo como entrevistadoras, pero ninguna le increpa al cantante por sus acciones y tal parece que minimizan el comportamiento de Domínguez.

"Con que suavidad le habla Janet Barboza cuando a Melissa Paredes si la trató mal", "El morbo, maquillado de programa familiar", "Ethel hace preguntas más tontas , cuántas mujeres más tiene que engañar para que toque fondo", "Ni deberían darle pantalla a ese hombre", fueron algunos de los comentarios.

Vania Bludau explota contra 'América Hoy'

Vania Bludau está que explota de la rabia porque "América Hoy" sigue teniendo a Christian Domínguez en la conducción del programa. La ex de Christian soltó la lengua y dijo: "Lo siguen contratando y lo ponen ahí de conductor como de ejemplo, no sé en qué están ahí, no puedo creerlo pues, qué ejemplo es ese". Vania no se anda con cuentos y dice cómo se siente.

El tiktok explosivo de Vania contra Christian. Pero eso no es todo. Vania Bludau también soltó una bomba en TikTok directo a la cabeza de Christian Domínguez. En un video, en medio de toda la polémica del ampay, Vania soltó una evidente indirecta: "Eres una basura, tú sabes de qué estoy hablando, maldita cucaracha".

Vania Bludau también habló sobre Pamela Franco, la ex de Christian, que también está en el ojo del huracán. La modelo dijo: "Imagino que, pues, una separación con hijos, infidelidad de por medio es muy doloroso, mucha fortaleza para ella (Pamela Franco), más que todo por su pequeña y nada más pues, la vida continúa".