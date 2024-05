"Son unos fracasados": Fiorella Retiz "explota" y rompe en llanto tras ataques en programa de Rafael Cardozo

¡NO LA PASA NADA BIEN! Fiorella Retiz es una de las principales figuras de "FUTMAX League", programa de Liga 1 Play, el cual se transmite por redes sociales. Sin embargo, el presente de la reportera no estaría siendo del todo cómodo en el espacio que conduce Rafael Cardozo, ya que recientemente utilizó sus redes sociales para descargar toda su furia por los comentarios que tuvieron sus compañeros de programa en su contra. La exintegrante de "La Casa de Magaly" no aguantó más y rompió en llanto, dejando un claro mensaje a sus seguidores de no "dejarse pisotear por nadie".

Fiorella Retiz pasa incómodos momentos en programa

En el más reciente episodio de "FUTMAX League", Fiorella Retiz vivió más de un momento incómodo con sus compañeros de programa. Según se pudo apreciar en las imágenes que difundió "Amor y Fuego" del espacio deportivo, la reportera tuvo varios cruces de palabras con los integrantes del espacio conducido por Rafael Cardozo.

Uno de los que más llamó la atención fue cuando mostraron imágenes inéditas de su ingreso al estudio del programa de Rafael Cardozo. En el video, se ve que Fiorella Retiz entró gateando al set, lo cual motivó la burla de su compañera del espacio deportivo.

"Miren cómo ingresó Fiorella el día de hoy... no se cansa de gatear esta mujer", señaló su compañera en la conducción, con evidente doble sentido en sus palabras. La exintegrante de "La Casa de Magaly" se defendió e indicó que lo hacía en honor al tatuaje de gato que tenía en su espalda.

En otro momento, uno de los panelistas cuestionó los conocimientos deportivos de Fiorella Retiz e incluso le "sacó en cara" que sabe más de escándalos que del "deporte rey". La exreportera de "La Banda del Chino" se defendió con todo y "cuadró" a su compañero.

"Por eso estás solo, ni una mujer te aguanta. Cuál es el problema de preguntar, todos son sabelotodos, yo quiero consultar, quiero preguntar", contestó indignada.

"Explota" en redes y rompe en llanto

Esta serie de acciones, sumadas a algunas más, hicieron que Fiorella Retiz perdiera la paciencia, pero, muy profesional de su parte, no lo mostró en cámaras. Espero unas horas más para descargar toda su furia mediante sus redes sociales, donde no aguantó más y rompió en llanto.

"Yo solo les quiero decir algo, nunca se dejen pisotear por nadie, jamás, ni en el trabajo, ni en la familia, ni es las amistades y recuerden que las personas que buscan atacarte, hacerte sentir mal son unos fracasados y solo ven su reflejo de esa manera, no se sienten tan contentos con su vida que lo único que quieren es destruir la vida de los demás", dijo en un video publicado en Instagram.

Horas más tarde, un poco más calmada, emitió un comunicado mediante la misma red social, donde seguía haciendo hincapié en lo sucedido. La comunicadora señaló que el video colgado fue para que sus seguidores tomen conciencia de las cosas que dicen o hacen, además de alertarlos de cuidarse de gente "miserable".

"Quiero agradecerles a todos por la consideración y el cariño conmigo. Nunca publiqué algo así, pero tengo una comunidad tan grande y si puedo dejar un consejo en cuanto a una experiencia positiva o negativa, lo haré. El mensaje es lo importante (hoy me pasó a mí, quizás mañana a ti y así sucesivamente). Porque rodeados de gente miserable siempre vamos a estar. Lo bueno es que podemos decidir si son o no parte de nuestra vida", acotó Fiorella Retiz en su extenso comunicado.

Mensaje de Fiorella Retiz en redes

¿Seguirá en el programa de Rafael Cardozo? ¿Podrá solucionar los problemas con sus compañeros? Preguntas más, preguntas menos, pero lo cierto es que la reportera no pasa por un buen momento laboral.